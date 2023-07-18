Арбуз, виноград и еще 7 продуктов, улучшающих либидо у мужчин

Желание и влечение к противоположному полу может зависеть от многих причин. Взять хотя бы банальную усталость и стресс. Между тем, чтобы сделать интимную жизнь ярче, не всегда нужны какие-то особые стимуляторы, иногда достаточно отдыха и добавления в свой рацион определенных продуктов, обладающих эффектом афродизиака. Некоторые из них, к примеру, способны улучшать кровообращение, обеспечивая больший приток крови к половым органам, и даже влиять на выработку тестостерона — основного мужского гормона, от уровня которого зависит либидо.