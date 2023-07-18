Арбуз, виноград и еще 7 продуктов, улучшающих либидо у мужчин

Желание и влечение к противоположному полу может зависеть от многих причин. Взять хотя бы банальную усталость и стресс. Между тем, чтобы сделать интимную жизнь ярче, не всегда нужны какие-то особые стимуляторы, иногда достаточно отдыха и добавления в свой рацион определенных продуктов, обладающих эффектом афродизиака. Некоторые из них, к примеру, способны улучшать кровообращение, обеспечивая больший приток крови к половым органам, и даже влиять на выработку тестостерона — основного мужского гормона, от уровня которого зависит либидо.
Хирург-уролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наукЛичный сайт
1. Гранат
Этот фрукт расширяет кровеносные сосуды за счет поступления оксида азота (NO), что, в свою очередь, улучшает поступление крови в половые органы. По словам уролога, эффект в постели будет уже заметным, если выпивать в течение месяца по 200 мл сока граната. Конечно, натурального.
2. Арбуз
Кто бы мог подумать, но эта ягода обладает не только мочегонным эффектом. Арбуз способен расширять кровеносные сосуды, улучшая «боевую готовность» мужчины, а также активизировать нужные аминокислоты в организме и защищать от рака предстательной железы. По словам доктора, арбуз даже рекомендуют мужчинам от импотенции и возрастного климакса, который бывает не только у женщин.
3. Устрицы
Они не только активизируют выработку тестостерона и повышают либидо, но и помогают отсрочить быстрый финиш в постели.
«Ходят слухи, что Казанова любил завтракать 50 устрицами с утра и обожал эту еду. Не рекомендуется людям, страдающим гастритом или диабетом», — добавил уролог.
4. Морепродукты
Помогают не только устрицы. На мужскую силу влияют и другие морские и речные обитатели: кальмары, раки, креветки и даже мясо скатов или акул, если, конечно, вы их найдете.
Их благотворное действие объясняется в том числе наличием цинка и селена, улучшающих выносливость в постели.
5. Тыквенные семечки
Они, как и морепродукты, богаты цинком. Если регулярно добавлять их в рацион своего мужчины, можно усилить его репродуктивную функцию и повлиять на синтез тестостерона.
6. Репа
Да-да, не только заморские устрицы, но и обычная репа входит в список продуктов, полезных для мужской потенции. В ней содержатся необходимые аминокислоты, а семечки овоща улучшают либидо и влечение.
7. Перепелиные яйца
Они тоже включены в список продуктов, хорошо влияющих на потенцию мужчин. В них содержатся фосфор и аминокислоты, усиливающие либидо и улучшающие эректильную функцию.
8. Лимон и апельсин
По словам врача, в желтых и оранжевых фруктах содержится вещество лютеин, которое повышает уровень тестостерона в крови и, соответственно, усиливает мужское либидо.
9. Виноград
Виноград улучшает кровообращение, также в нем много магния. Чем опасен дефицит магния для мужчин, читайте ЗДЕСЬ. По словам уролога, полезен для мужчин и виноградный сок, особенно свежевыжатый.
А эти продукты отнимут мужскую силу
Их употребление, наоборот, стоит ограничить, если хотите сохранить в норме потенцию и либидо. Врач-уролог Руслан Корнилов называл список из пяти продуктов, от которых мужчинам лучше отказаться в первую очередь.
Пиво. Хмель, входящий в состав напитка, содержит фитоэстрогены — вещества, которые взаимодействуют с рецепторами женских половых гормонов и становятся причиной развития классического «пивного» живота, обвисшей груди.
Соя, а также продукты из нее: соусы, соевое молоко, тофу. Соя тоже содержит растительные эстрогены, которые ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции.
Бекон. По словам Руслана Корнилова, свиной жир — это депо эстрогенов свиньи, которые напрямую ухудшают гормональный фон у мужчин. К тому же в нем много калорий, и он сложно усваивается.
Мята. Это пряное растение богато гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами, поэтому его еще называют женской травой. Если мужчина регулярно употребляет мяту или добавляет ее в чай, он рискует снизить выработку тестостерона и уменьшить либидо.
Картофельные чипсы. По словам уролога, у мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов. Поэтому мужчинам 45+ рекомендуется включить этот продукт в список запрещенных.