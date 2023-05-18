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Уролог Гадзиян объяснил, чем опасен дефицит магния для мужчин

Магний известен в основном тем, что помогает успокоиться. Но на самом деле польза этого минерала для здоровья на этом не заканчивается. Даже потенция и либидо у мужчин зависят в том числе от достаточного количества магния в организме.

18 мая 2023
чем важен магний для мужчин
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iStockphoto

По словам уролога Марка Гадзияна, магний повышает биодоступность главного мужского полового гормона — тестостерона. Поэтому, как уточняет врач, при достаточном количестве магния у мужчин даже в зрелом возрасте бывает высокое либидо и потенция.

Как добавил специалист, магний также важен для мужчин тем, что он:

  • помогает справляться с депрессией, стрессом и усталостью;

  • избавляет от бессонницы и головной боли;

  • помогает наращивать мышечную массу.

Медицина

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«При длительном дефиците магния мужчины сталкиваются с судорогами в мышцах, низкой работоспособностью, нарушением сердечного ритма, ухудшением эректильной функции», — рассказал в своем телеграм-канале Марк Гадзиян.

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Если вы замечаете у себя признаки дефицита магния, стоит обратиться к врачу и сдать кровь. Норма магния в крови у взрослых составляет от 0,7 до 1,0 ммоль/л.

4 частые причины низкого уровня магния

По словам уролога, к недостатку магния может привести редкое употребление продуктов, богатых этим минералом. Поэтому добавляйте их в рацион как можно чаще, чтобы не допускать дефицита. А это:

  • рыба;

  • орехи;

  • темно-зеленые овощи,

  • авокадо;

  • бобовые;

  • семечки.

Кстати

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть продукты, которые, наоборот, мешают усвоению магния в организме, об этом стоит знать при составлении своего меню. Доктор назвала 7 таких продуктов:

  • чай;

  • кофе;

  • обычная соль;

  • мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;

  • рафинированное масло;

  • невымоченные грибы;

  • алкоголь.

И еще одно важное уточнение от доктора: магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня.

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Но не все сводится лишь к питанию. В списке возможных причин дефицита магния у мужчин Марк Гадзиян также назвал:

  • нарушение усвоения питательных веществ в почках и желудке;

  • продолжительная рвота и жидкий стул;

  • прием некоторых препаратов — например, диуретиков или антибиотиков.

Автор текста:Анастасия Романова
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