Уролог Гадзиян объяснил, чем опасен дефицит магния для мужчин

Кстати

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, есть продукты, которые, наоборот, мешают усвоению магния в организме, об этом стоит знать при составлении своего меню. Доктор назвала 7 таких продуктов:

чай;

кофе;

обычная соль;

мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;

рафинированное масло;

невымоченные грибы;

алкоголь.

И еще одно важное уточнение от доктора: магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня.