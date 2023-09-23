Ешьте его каждое утро: назван продукт, который поможет омолодить сердце

Лишний вес сам по себе очень вреден и может стать фактором большого перечня заболеваний, от проблем с суставами до рака. Если вы решили похудеть и не мучить себя при этом голодовками, овес отлично подойдет вам. У этого продукта высокая питательная ценность при низкой калорийности: на 100 грамм продукта есть всего 68 калорий. Овсяная каша даст вам продолжительное чувство сытости и поможет не переедать.