Ешьте его каждое утро: назван продукт, который поможет омолодить сердце

Сердечно-сосудистые заболевания уже не первый год лидируют в списках самых распространенных причин преждевременной смерти в мире. Впрочем, ученые давно выяснили, что некоторые продукты помогают укрепить здоровье этой системы и продлить тем самым жизнь. И речь далеко не всегда идет об экзотической и дорогой еде.
Например, обратите внимание на овес. Обычная овсяная каша с утра насытит вас до обеда. А еще в ней множество витаминов, минералов, полезных антиоксидантов и пищевых волокон. Именно благодаря своему составу продукт помогает буквально омолодить ваше сердце.
Разберемся, что именно овсянка делает с вашим организмом.
Понижает уровень холестерина
Одна из главных угроз для вашего сердца — высокий уровень «плохого» холестерина. Это состояние провоцирует воспаление сосудов, вызывает повреждение тканей, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. В овсе содержится бета-глюкан, который как раз помогает понизить уровень «плохого» холестерина. Ученые выяснили, что всего 3 грамма бета-глюкана помогают улучшить здоровье.
Снижает давление и помогает похудеть
Другая распространенная проблема, связанная с сердечно-сосудистой системой, — высокое артериальное давление. Овес помогает решить и эту проблему, его полезно есть при гипертонии.
Лишний вес сам по себе очень вреден и может стать фактором большого перечня заболеваний, от проблем с суставами до рака. Если вы решили похудеть и не мучить себя при этом голодовками, овес отлично подойдет вам. У этого продукта высокая питательная ценность при низкой калорийности: на 100 грамм продукта есть всего 68 калорий. Овсяная каша даст вам продолжительное чувство сытости и поможет не переедать.
Улучшает пищеварение и защищает от диабета
Защищает от астмы и делает кожу красивой и гладкой
Ученые выяснили, что употребление овса в раннем возрасте может защитить детей от развития астмы. А еще благодаря витамину С в составе овсяная каша делает вашу кожу гладкой и увлажненной, ведь аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена, главного белка красоты.