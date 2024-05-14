Выпить кофе и еще 5 способов сжечь максимум калорий за 30 минут

Если подойти к вопросу с умом, то даже за сравнительно небольшие промежутки времени можно успеть сжечь довольно много калорий — и сделать небольшой, но важный шаг на пути к здоровому и стройному телу.