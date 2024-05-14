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Выпить кофе и еще 5 способов сжечь максимум калорий за 30 минут

Если подойти к вопросу с умом, то даже за сравнительно небольшие промежутки времени можно успеть сжечь довольно много калорий — и сделать небольшой, но важный шаг на пути к здоровому и стройному телу.

14 мая 2024
Выпить кофе и еще 5 способов сжечь максимум калорий за 30 минут
Источник:

freepik

Единственный работающий способ сбросить лишний вес — создать дефицит калорий. Сделать это можно двумя способами. Первый — откорректировать свой рацион питания, второй — начать больше двигаться.

Далеко не все могут выделить много времени для полноценной тренировки или продолжительной пешей прогулки. Однако можно ли сделать что-то, чтобы калории сгорали эффективнее и хватало даже непродолжительных эпизодов активности?

Чудо-таблетки для разгона метаболизма, увы, точно вам не помогут. Зато есть другие хитрости, которые помогут сжечь максимум калорий даже за полчаса.

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Правильные упражнения

Если времени на тренировку не так много, выбирайте упражнения с умом. Например, сжечь максимум калорий поможет High-Intensity Interval Training (HIIT, по-русски — ВИИТ) — высокоинтенсивный интервальный тренинг. Для этого нужно чередовать высокоинтенсивные серии упражнений с короткими периодами отдыха. Исследования показывают, что HIIT более эффективно сжигает калории по сравнению с другими формами физической активности.

Еще один вариант для мощного сжигания калорий — силовая тренировка. К тому же подобные упражнения отлично работают в долгосрочной перспективе: с их помощью вы наращиваете мышечную массу и ускоряете свой обмен веществ.

Наконец, для тех, кто ограничен во времени, отлично подойдут круговые тренировки. Круговая тренировка сочетает в себе силовые упражнения и кардио. Так вы прокачиваете все тело и сжигаете максимум калорий.

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Холодный душ

Воздействие низких температур может активировать бурый жир, который сжигает калории. Дело в том, что организм будет вынужден вырабатывать больше тепла для поддержания стабильной температуры.

Однако обратите внимание: есть диагнозы, при которых контрастный душ противопоказан. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кофе

Кофеин, как доказали исследования, способен ускорить жировой обмен и помочь эффективнее избавляться от калорий. Кроме того, кофе дает временный прилив энергии перед тренировкой. В итоге у вас больше сил, вы активнее делаете упражнения и сжигаете больше калорий.

Однако есть важный нюанс: кофе стимулирует энергию, а не создает ее с нуля. Так что, если вы не спали ночь, едва ли даже эспрессо спасет вас.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами катехинами. Как выяснили ученые, эти соединения способны ускорять метаболизм и потерю жира.

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Растяжка

Не стоит пренебрегать растяжкой перед тренировкой. И дело не только в том, что так вы сможете избежать мучительной боли после тренировки.

Динамическая растяжка помогает увеличить кровоток и разогреть мышцы. Этот процесс поможет улучшить гибкость вашего тела, увеличить диапазон движений и сжечь гораздо больше калорий, пишет издание ETNT.

Танцы

Если каждый поход в тренажерный зал для вас пытка, да и со временем у вас проблемы, попробуйте танцевать. Ученые выяснили: регулярные танцы — это очень эффективный способ сжигать калории.

А еще это довольно весело и доступно каждому. Даже если вы не можете ходить на групповые занятия, попробуйте двигаться под любимую музыку дома.

Автор текста:Дарья Гапионок
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