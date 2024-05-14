Выпить кофе и еще 5 способов сжечь максимум калорий за 30 минут

Единственный работающий способ сбросить лишний вес — создать дефицит калорий. Сделать это можно двумя способами. Первый — откорректировать свой рацион питания, второй — начать больше двигаться.
Далеко не все могут выделить много времени для полноценной тренировки или продолжительной пешей прогулки. Однако можно ли сделать что-то, чтобы калории сгорали эффективнее и хватало даже непродолжительных эпизодов активности?
Чудо-таблетки для разгона метаболизма, увы, точно вам не помогут. Зато есть другие хитрости, которые помогут сжечь максимум калорий даже за полчаса.
Правильные упражнения
Если времени на тренировку не так много, выбирайте упражнения с умом. Например, сжечь максимум калорий поможет High-Intensity Interval Training (HIIT, по-русски — ВИИТ) — высокоинтенсивный интервальный тренинг. Для этого нужно чередовать высокоинтенсивные серии упражнений с короткими периодами отдыха.
Еще один вариант для мощного сжигания калорий — силовая тренировка. К тому же подобные упражнения отлично работают в долгосрочной перспективе: с их помощью вы наращиваете мышечную массу и ускоряете свой обмен веществ.
Наконец, для тех, кто ограничен во времени, отлично подойдут круговые тренировки. Круговая тренировка сочетает в себе силовые упражнения и кардио. Так вы прокачиваете все тело и сжигаете максимум калорий.
Холодный душ
Воздействие низких температур может активировать бурый жир, который сжигает калории. Дело в том, что организм будет вынужден вырабатывать больше тепла для поддержания стабильной температуры.
Однако обратите внимание: есть диагнозы, при которых контрастный душ противопоказан. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кофе
Кофеин, как доказали
Однако есть важный нюанс: кофе стимулирует энергию, а не создает ее с нуля. Так что, если вы не спали ночь, едва ли даже эспрессо спасет вас.
Зеленый чай
Зеленый чай богат антиоксидантами катехинами. Как
Растяжка
Не стоит пренебрегать растяжкой перед тренировкой. И дело не только в том, что так вы сможете избежать мучительной боли после тренировки.
Динамическая растяжка помогает увеличить кровоток и разогреть мышцы. Этот процесс поможет улучшить гибкость вашего тела, увеличить диапазон движений и сжечь гораздо больше калорий, пишет издание
Танцы
Если каждый поход в тренажерный зал для вас пытка, да и со временем у вас проблемы, попробуйте танцевать. Ученые
А еще это довольно весело и доступно каждому. Даже если вы не можете ходить на групповые занятия, попробуйте двигаться под любимую музыку дома.