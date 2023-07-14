Признаков почти не было: девушка только в 23 года узнала, что у нее синдром Дауна

Оказалось, у Эшли редкая форма синдрома Дауна — мозаичная. Она встречается только в 2% случаев и не всегда проявляется характерными физическими симптомами — не меняет внешность.

У пациентов с мозаичным синдромом Дауна в патологическом процессе участвуют далеко не все клетки, поэтому болезнь крайне сложно диагностировать сразу. Степень выраженности этого типа синдрома зависит от того, какие ткани и насколько вовлечены в процесс.

Эшли рассказала, что в детстве у нее были проблемы с учебой, ей крайне тяжело давалось изучение нового материала, а экзамены были просто кошмаром.

Кроме того, девочка страдала от постоянных болей в суставах, проблем с челюстью, влияющих на ее движения, и учащенным сердцебиением. Но врачи никогда не связывали эти проблемы с генетическим заболеванием.