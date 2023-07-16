Упал с самоката или допрыгался на батуте: с какими детскими травмами надо бежать к врачу

Летом у детей больше времени и возможностей для активного отдыха: они играют на улице, катаются на велосипедах, самокатах и роликах, купаются в водоемах, гуляют в лесу. Нередко такая активность приводит к травмам, обычно это синяки и шишки, ссадины, порезы или царапины.
Но бывают травмы и посерьезнее, которые важно быстро распознать и оказать правильно первую помощь. Врач-хирург Нина Зубова, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», что делать при вывихах, переломах, растяжениях и как восстанавливаться после них.
Хирург лаборатории «Гемотест»
Прямо с пеленок
Ребенок может получить травму в любом возрасте, начиная с младенчества. Как только малыш начинает делать хотя бы хаотичные движения, есть риск падений с диванов, кроватей или пеленальных столиков. Но чаще всего дети травмируются, научившись сначала ходить, а потом бегать, лазить и прыгать.
Летом количество различных уличных и бытовых травм у детей возрастает. Ребятня больше времени проводит на улице, занята подвижными играми, а некоторые ищут опасных приключений, пока родители не видят. Нередко все это может закончиться в приемном покое детской травматологии.
Данные статистики
По информации Росстата, чаще всего дети получают поверхностные травмы — царапины, синяки, ушибы, которые вполне можно полечить дома, без участия врача. Травмы болезненны, но быстро проходят и практически не дают осложнений. На втором месте — растяжения связок и вывихи суставов (19% случаев), примерно столько же приходится на переломы рук и ног. В этих случаях уже нужно проводить лечение совместно с врачом, чтобы не оставалось осложнений, которые нарушат подвижность и приведут к деформациям скелета.
Растяжение связок: боль и отек
Растяжение — это повреждение связок при резком или неестественном движении. Ребенок испытывает острую боль и не может нормально двигаться. В поврежденной области могут образоваться отек, гематома. Кости и суставы при подобной травме остаются целыми, но лечение небыстрое.
Вывих — смещение костей в суставе. Это тоже очень болезненная травма, при ней поврежденная конечность удлиняется, может выглядеть неестественно, приобретает нехарактерный для нее угол наклона. Возникает выраженное ограничение подвижности, окружающие ткани могут отекать. Вывихи требуют вправления, а затем — времени на заживление.
Для перелома или трещины кости характерна сильная боль, ребенок не способен наступать на больную ногу или шевелить поврежденной рукой. В области предполагаемого перелома часто возникают отек или гематома. В этом случае нужна иммобилизация, чтобы перелом мог правильно срастись.
Определить вид травмы непросто
Когда ребенок получил травму, бывает довольно сложно определить, перелом это, вывих или сильный ушиб. В качестве первой помощи очень важно дать пострадавшему ребенку обезболивающий препарат в адекватной детской дозировке, это позволит уменьшить отечность, боль и, соответственно, страдания ребенка.
Не стоит угадывать вид повреждения. При любой травме конечностей необходимо зафиксировать поврежденную руку или ногу так, чтобы не тревожить ее, и обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.
«Если не сделать это оперативно, возможны осложнения. Например, при вывихе может развиться сильный отек, который помешает вправить сустав, придется делать операцию. А если упустить время при переломе, кость может срастись неправильно», — рассказывает Нина Зубова.
Гипс, ортез, повязка
При переломе на поврежденную конечность накладывают гипс или специальный ортез. Если повреждение незначительное — на 2–4 недели, при сложных переломах конечность могут обездвижить на несколько месяцев. Детям фиксацию также назначают после вправления вывиха или при растяжении. Срок ношения гипса или ортеза определяет врач.
Лечение только начинается
Стоит помнить, что снятием фиксирующей повязки лечение не заканчивается, а только начинается. У детей в обездвиженной руке или ноге очень быстро ослабевают мышцы. Если гипс накладывают на ногу маленькому ребенку, после его снятия несколько недель он заново учится ходить, может жаловаться на неприятные ощущения.
Родителям нужно быть готовыми к этому и помнить, что ослабленные мышцы приводятся в тонус физической нагрузкой. Также для реабилитации применяют массаж. Как правило, после несложных переломов и вывихов все функции поврежденной конечности восстанавливаются за 2–3 недели просто при бытовой активности, во время игр.
«Наращивать нагрузку следует постепенно, не перетруждая ребенка. В более сложных случаях врач может порекомендовать лечебную физкультуру, физиотерапию, занятия плаванием», — отмечает эксперт.