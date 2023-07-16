Упал с самоката или допрыгался на батуте: с какими детскими травмами надо бежать к врачу

По информации Росстата, чаще всего дети получают поверхностные травмы — царапины, синяки, ушибы, которые вполне можно полечить дома, без участия врача. Травмы болезненны, но быстро проходят и практически не дают осложнений. На втором месте — растяжения связок и вывихи суставов (19% случаев), примерно столько же приходится на переломы рук и ног. В этих случаях уже нужно проводить лечение совместно с врачом, чтобы не оставалось осложнений, которые нарушат подвижность и приведут к деформациям скелета.