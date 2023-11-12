7 причин, почему пневмония протекает тяжело, вплоть до летального исхода

Усилившийся храп может быть симптомом пневмонии

«Пневмония обычно начинается с сухого кашля. По мере развития болезни появляется мокрота. Выделение мокроты — важный индикатор воспаления легких. При ОРВИ мокроты, как правило, нет или ее количество минимально. А вот насморк, наоборот, говорит, что у пациента, скорее всего, обычная ОРВИ», — говорит Анна Сотникова, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России.

Другие важные симптомы пневмонии — ослабленное дыхание и одышка. Одышка — еще один характерный признак, который отличает пневмонию от ОРВИ. Среди других симптомов: боль в грудной клетке, повышенная температура, учащенное сердцебиение.

Также на проблемы с легкими может указывать появление или усиление храпа.

«Храп возникает из-за узости дыхательных путей, которая может быть вызвана воспалением легких», — объясняет пульмонолог.