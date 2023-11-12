7 причин, почему пневмония протекает тяжело, вплоть до летального исхода

12 ноября 2022 года — Всемирный день борьбы с пневмонией. Около 450 миллионов человек ежегодно страдают пневмонией и другими формами воспаления легких. После сердечно-сосудистых заболеваний, рака и несчастных случаев это самая частая причина смерти.
Заведующая терапевтическим отделением №2 клиники им. Петра Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова
«Точно спрогнозировать, как быстро разовьется пневмония, невозможно. Это зависит от многих факторов: возбудителя, исходного состояния здоровья пациента — наличия у него вредных привычек, сопутствующих заболеваний», — объяснила «Доктору Питеру» заведующая терапевтическим отделением №2 клиники им. Петра Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова Наталья Прокофьева.
Врач рассказала, почему у одних пациентов пневмония протекает в легкой форме, а у других приводит к летальному исходу. По словам Натальи Прокофьевой, во многом это зависит от самого пациента и его образа жизни.
Вот основные причины, почему человек тяжело переносит болезнь.
злоупотребление алкоголем;
курение;
отказ от ежегодной вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавирусной инфекции;
наличие бронхо-легочных патологий;
онкологические заболевания;
сердечно-сосудистые патологии;
несвоевременное обращение за медицинской помощью при появлении признаков заболевания.
«Безусловно, сейчас наиболее эффективными для профилактики пневмонии являются вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, необходима вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Это позволяет минимизировать риски тяжелого течения заболевания», — подчеркивает врач.
Можно ли вылечить пневмонию в домашних условиях?
Пациенты часто задаются вопросом: переболеть дома или подстраховаться и лечь в больницу?
«Вылечить пневмонию в домашних условиях возможно, но при условии, что тяжесть течения болезни это позволяет. Однако определить показания к госпитализации может только врач, — отвечает эксперт „Доктора Питера“. — Существуют специальные шкалы, с помощью которых врач определяет тяжесть течения заболевания и решает, как дальше лечить пациента. Важно понимать, что отказ от предложенной госпитализации иногда может стоить жизни».
Если же больной лечится амбулаторно, это должно проходить под строгим наблюдением врача.
«Самостоятельно лечить пневмонию нельзя ни в коем случае», — подчеркивает Наталья Прокофьева.
Усилившийся храп может быть симптомом пневмонии
«Пневмония обычно начинается с сухого кашля. По мере развития болезни появляется мокрота. Выделение мокроты — важный индикатор воспаления легких. При ОРВИ мокроты, как правило, нет или ее количество минимально. А вот насморк, наоборот, говорит, что у пациента, скорее всего, обычная ОРВИ», — говорит Анна Сотникова, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России.
Другие важные симптомы пневмонии — ослабленное дыхание и одышка. Одышка — еще один характерный признак, который отличает пневмонию от ОРВИ. Среди других симптомов: боль в грудной клетке, повышенная температура, учащенное сердцебиение.
Также на проблемы с легкими может указывать появление или усиление храпа.
«Храп возникает из-за узости дыхательных путей, которая может быть вызвана воспалением легких», — объясняет пульмонолог.
Кроме того, должно насторожить, когда после ОРВИ пациент чувствует временное улучшение, а затем наступает вторая волна повышения температуры. Это также может указывать на пневмонию.