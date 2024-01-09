Повышает настроение и важен для женщин: полный гид по «ненастоящему» витамину B8

Медики отметили прямую связь между регулярным курением, а также частым употреблением кофе и содержанием инозитола в организме. Таким образом, вредные привычки влияют на ухудшение обменных процессов, состояние органов и тканей, развитие патологий не только прямо, но и косвенно — за счет уменьшения содержания витаминов в крови и нарушения процессов их синтеза. Нарушается синтез инозитола в организме, поэтому его нужно больше получать извне — с пищей или добавками.