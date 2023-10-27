Полный гид по кальцию: нормы и признаки дефицита минерала

Некоторые промышленные продукты, например готовые завтраки или каши, также могут содержать кальций, его в них добавляют в процессе производства. Это может казаться удобным, особенно если на составление здорового рациона с натуральными источниками минерала нет времени или сил. Однако увлекаться обогащенными продуктами не стоит : как правило, они содержат не только полезные вещества, но и ряд «лишних» ингредиентов — сахар, искусственные добавки, консерванты.