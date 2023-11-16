Полный гид по цинку: для чего он нужен организму и в каких продуктах его больше всего

Для приема внутрь лучше всего подойдут хелатная форма цинка, пиколинат или цитрат цинка. Эти формы отличаются наиболее высокой биодоступностью, хорошо усваиваются организмом, быстро устраняют дефицит вещества и положительно влияют на иммунитет. Хелат цинка можно принимать во время еды, а пиколинат и цитрат — на голодный желудок или через 1-2 часа после приема пищи.