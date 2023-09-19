- Вакцины так и не дают стерилизующий иммунитет, хотя очень хотелось, — продолжает Водовозов. — Но это не значит, что можно не прививаться — защита от тяжести, постковида и летальных исходов остается на приемлемом уровне. Но имеет смысл кольнуться новинками, если в вашем организме уже 1-2-3-4-n доз присутствует. Я, например, подожду обновленный «Спутник». А вот когда он будет — вопрос хороший, но пока без точного ответа.