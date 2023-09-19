Ежегодно с наступлением межсезонья закономерно возрастает число простудных заболеваний. Вот и сейчас каждый день появляются тревожные сообщения о росте заболеваемости ОРВИ и ковидом. Всплеск коронавируса связан в том числе с активным распространением варианта «омикрон» BA.2.86 «пирола», который считается заразнее своих предшественников. Об этом официально заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что вакцины, созданные под «омикрон», эффективны и для «пиролы».
В Югре закрыли на карантин из-за вспышки ковида три школы и детсад,
в Воронежской области заболеваемость ковидом выросла на 68%,
в Челябинске на карантин закрыли отделение одной из больниц,
в Москве за последнюю неделю обнаружили больше 3 тыс. случаев заболевания и вновь открыли ковидный госпиталь.
Врачи призывают максимально защищать себя в сезон подъема заболеваемости, но напоминают, что нетяжелое ОРВИ — это тоже тренировка для организма. Только как сделать так, чтобы болезнь протекала без осложнений?
врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Ручного режима нет
- Если бы можно было изменить настройки иммунитета и переключить его на режим усиленной работы, у сезонных простуд не осталось бы шансов. К сожалению, это невозможно — иммунная система человека работает иначе, — признает врач Денис Банный. — Она нацелена на обезвреживание «чужаков», попадающих в организм извне и для этого должна быть способна «выслеживать» и уничтожать патогены, вырабатывая необходимое количество клеток.
Важна тренировка
Работа иммунной системы не зависит от времени года — система должна быть «боеспособной» постоянно, уточняет врач.
- Стимулировать иммунитет искусственно, то есть заставлять его работать активнее с помощью каких-то лекарств, опасно, - предупреждает эксперт. — Это может привести к серьезному сбою — и тогда иммунная система начнет нападать на собственный организм. Так развиваются аутоиммунные заболевания.
Так что лучший способ — круглый год тренировать свою иммунную систему, аналогично мышцам, чтобы ее активность поддерживалась на должном уровне, адекватно реагируя на смены сезонов, уровень освещенности и изменения питания.
Что поможет не заболеть
- Универсального средства, которое сделает иммунитет крепким, не существует, — признает Денис Банных. — Зато есть правила, которые помогут сохранять здоровье и поддерживать нормальную работу всех систем организма. Они доступны каждому, и соблюдать их просто.
Привычка разнообразно питаться. Для нормальной работы иммунитета необходимы витамины, особенно А, D, С, Е, В6, и минералы: цинк, селен, железо, медь, фолиевая кислота. Получить их можно из пищи. Для этого каждый день нужно съедать не меньше 400 граммов свежих овощей и фруктов.
Полноценный здоровый сон. Взрослому человеку важно спать ночью не меньше 8 часов, а перед сном обязательно проветривать комнату. Негативное влияние стресса на общее самочувствие и состояние иммунитета доказано — постоянные переживания на самом деле делают организм уязвимым. Понятно, что исключить из жизни все стрессовые факторы невозможно. Но сопротивляться стрессу будет проще, если достаточно отдыхать и соблюдать режим.
Гулять — в любую погоду. Как и в любое время года, осенью и зимой полезно больше двигаться.
Почему вернулся ковид
О том, как защититься от коронавирусной инфекции, опасна ли она в сезоне «осень-2023» рассказал известный врач-терапевт Алексей Водовозов.
- Ковид будет мутировать и дальше, подбирая ключи к иммунитету переболевших и/или привитых. И иногда у него будет получаться. Но новую «дельту» или «омикрон» первой волны вроде не ждут, потому что иммунных на планете все-таки немало, а особо чувствительных как раз эти варианты коронавируса и унесли с собой, —
Смертность не растет
Рост во всем мире случаев заболеваний и госпитализаций связан в том числе с вариантом «омикрона» BA.2.86 (Пирола). Его 30+ мутаций позволяют довольно быстро распространяться. Пока это не конвертируется в большую смертность, растут только заболеваемость и госпитализации. В целом поводов для паники нет, но подсобраться нужно.
Но прививаться надо
- Вакцины так и не дают стерилизующий иммунитет, хотя очень хотелось, — продолжает Водовозов. — Но это не значит, что можно не прививаться — защита от тяжести, постковида и летальных исходов остается на приемлемом уровне. Но имеет смысл кольнуться новинками, если в вашем организме уже 1-2-3-4-n доз присутствует. Я, например, подожду обновленный «Спутник». А вот когда он будет — вопрос хороший, но пока без точного ответа.
Что поможет не заболеть
- Моем или протираем салфетками руки, без фанатизма, но после транспорта или перед едой, не разгуливаем в больном виде, а честно лежим и болеем, носим маски-респираторы, если оказываемся в плотно набитых людьми объемах, — рекомендует врач.