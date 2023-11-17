Врач Мовчан рассказал, по каким тестам наркологи распознают алкоголиков

Зависимость от алкоголя зачастую приходит в жизнь незаметно, неуловимо. Человек долго может даже не подозревать о ней, продолжая вести губительный образ жизни.
Врач рассказал, как наркологи распознают зависимость и в каком случае можно говорить, что человек — алкоголик.
Нарколог, заместитель главного врача по медицинской части Клиники Маршака
Как понять, что проблема есть
«Зависимость от алкоголя или наркотиков — это заболевание мозга, сходное по своему течению с другими хроническими болезнями, — рассказывает „Доктору Питеру“ врач-нарколог Дмитрий Мовчан. — Она проявляется комплексом поведенческих нарушений, к которому приводят взаимодействие генетических, биологических, психосоциальных факторов, а также влияние окружающей среды».
По действующей международной классификации болезней (МКБ -10) диагноз зависимости ставят исключительно при наличии как минимум трех симптомов, которые выявлены за последние 12 месяцев.
Сильная тяга к алкоголю или наркотикам.
Сложности при контроле длительности употребления и дозировки.
Появление синдрома отмены.
Употребление других веществ для облегчения или избегания синдрома отмены.
Толерантность к употребляемому веществу — например, повышение дозы для достижения желаемого эффекта.
Отчуждение от других занятий, которые ранее приносили удовольствие.
Употребление вещества, несмотря на негативные последствия.
При этом злоупотребление алкоголем приводит к различным нарушениям в работе внутренних органов и систем, связанных с интоксикацией организма. Это приводит к сильному ухудшению психоэмоционального состояния вплоть до распада личности. Результатом становятся различные заболевания, конфликты в семье, трудности на работе.
Тесты, которые используют наркологи для определения зависимости
Практикующие врачи психиатры-наркологи также используют ряд тестов, которые помогают выявить навязчивую потребность к употреблению психоактивных веществ и определить степень зависимости.
«Если у вас есть подозрения, пройдите тесты самостоятельно (их можно найти в Интернете), а затем обратитесь к специалистам, чтобы получить квалифицированную помощь. Помните, что признание проблемы — первый шаг на пути к выздоровлению и улучшению качества жизни», — объясняет нарколог.
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
Скрининг-тест на употребление алкоголя AUDIT разработан ВОЗ еще в 1989 году. Он предназначен для выявления психических расстройств, связанных с чрезмерным потреблением алкоголя. Это опросник из 10 пунктов, который оценивает количество потребляемого алкоголя, характер употребления, а также связанные с этим физические или психологические проблемы.
Опросник CAGE
Ответ «да» хотя бы на два вопроса из него свидетельствует о том, что необходимо провести дополнительное обследование, чтобы определить наличие проблемы зависимости. Важно отметить, что данный опросник не используют в качестве диагностического инструмента, он только помогает человеку лучше осознать свое поведение и то, как оно может влиять на его жизнь.
DAST (Drug abuse screening test)
Этот тест похож на два предыдущих. Он содержит 28 вопросов, за каждый положительный ответ начисляется 1 балл. Если итоговый результат составляет 6 и более баллов, это свидетельствует о наличии проблем, связанных с злоупотреблением наркотических веществ.
Профессиональные методы выявления зависимости
«Тесты выше считаются скрининговыми, — продолжает нарколог Дмитрий Мовчан. — Для более профессионального подхода к диагностике зависимости в условиях стационара применяется еще ряд специальных методов».
К ним относятся сбор анамнестических данных психиатром-наркологом, генетический анализ нейромедиаторов головного мозга, психологическое интервью — когда психолог задает вопросы о психическом состоянии пациента, его мотивации, наличии симптомов отмены и других факторах, связанных с зависимостью. Кроме того, проводится патопсихологическое исследование — наблюдение за поведением и когнитивными функциями пациента. Его результаты помогают понять, почему человек мог стать зависимым.
«Врачи разной специализации также проверяют человека на предмет поражения органов-мишеней. Неврологи выявляют основные неврологические проблемы, которые могут способствовать развитию зависимости. Психотерапевты помогают понять, почему возникла зависимость и что необходимо изменить, чтобы избавиться от нее. А эндокринологи выявляют дисбаланс гормонов, устранив его с помощью лекарств или изменения образа жизни, если это необходимо», — рассказывает Дмитрий Мовчан.