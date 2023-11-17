Врач Мовчан рассказал, по каким тестам наркологи распознают алкоголиков

Ответ «да» хотя бы на два вопроса из него свидетельствует о том, что необходимо провести дополнительное обследование, чтобы определить наличие проблемы зависимости. Важно отметить, что данный опросник не используют в качестве диагностического инструмента, он только помогает человеку лучше осознать свое поведение и то, как оно может влиять на его жизнь.