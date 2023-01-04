«Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», — цитируют РИА Новости нарколога Валентина Скрябина.

И уж тем более не стоит дарить такие конфеты тем, у кого уже есть или были проблемы с алкоголем. Как пояснил нарколог, у тех, кто проходил когда-то лечение от алкогольной зависимости, к срыву может привести не только глоток алкоголя, но даже вкус и запах.

— В этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители, — вкус таких конфет может пробудить воспоминания и спровоцировать влечение к алкоголю, приводя к рецидиву болезни. (…) Призываю всех не портить праздник друг другу и помнить, что принцип «от одной конфетки ничего не будет» здесь неуместен, — предупредил врач.