По словам психиатра-нарколога Валентина Скрябина, количество алкоголя в таких конфетах бывает разным — оно зависит от вида кондитерского изделия, конкретного производителя и технологии изготовления. Сколько алкоголя именно в тех конфетах, которые вам приглянулись, можно посмотреть на упаковке — производители должны его там указывать. Однако в любом случае покупать такие сладости с расчетом получить опьянение — плохой вариант.
Психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии
«Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», —
И уж тем более не стоит дарить такие конфеты тем, у кого уже есть или были проблемы с алкоголем. Как пояснил нарколог, у тех, кто проходил когда-то лечение от алкогольной зависимости, к срыву может привести не только глоток алкоголя, но даже вкус и запах.
— В этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители, — вкус таких конфет может пробудить воспоминания и спровоцировать влечение к алкоголю, приводя к рецидиву болезни. (…) Призываю всех не портить праздник друг другу и помнить, что принцип «от одной конфетки ничего не будет» здесь неуместен, — предупредил врач.
Как понять, что вы на грани зависимости
Если вы подозреваете, что спиртного слишком много в вашей жизни, но еще сомневаетесь, что зависимость наступила, можно пройти небольшой тест. Недавно ученые Университета Лестера провели метаисследование и по его итогам вывели простой метод предположить у человека алкогольную зависимость. По сути, для этого достаточно честно ответить всего на два вопроса.
Как часто вы выпиваете 6 или более порций алкоголя за один раз?
Вы когда-нибудь выпивали первым делом с утра, чтобы снять стресс или улучшить самочувствие?
По словам британских исследователей, ответ на первый вопрос «часто» или даже «регулярно» указывает на проблемные отношения человека с алкоголем. Ответ «да» на второй вопрос также представляет собой четкое указание — в сочетании оба вопроса дают 87 процентов вероятности, что человек страдает от алкогольной зависимости. Тем, кто попал в группу риска, авторы работы посоветовали пройти CAGE-тест на алкоголизм из 4 вопросов или опросник AUDIT.
По словам нарколога Олега Стеценко, пьющих людей можно классифицировать на пьяниц и алкоголиков. Пьяница может превратиться в алкоголика, а алкоголизм уже считается болезнью. Узнать, чем они отличаются друг от друга, а также пройти онлайн-тест на зависимость от спиртного можно ЗДЕСЬ.