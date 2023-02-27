Почему в крови повышено СОЭ: иммунолог назвал 6 самых распространенных причин

Разделение крови на плазму и концентрат из красных и белых клеток должно происходить с определенной скоростью. Врачи давно подметили это свойство крови, вычислили закономерности у больных и здоровых людей. Сегодня скорость оседания эритроцитов, или сокращенно СОЭ, — это важный диагностический критерий.

Ускорение или замедление СОЭ может указывать на определенные болезни, но и у здоровых людей при определенных условиях СОЭ тоже может быть повышена. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-иммунологом Еленой Парецкой.