Офтальмолог Бондарев объяснил, почему просто необходимо носить солнцезащитные очки круглый год

Лицом к солнцу с широко открытыми глазами — примерно так мы встречаем весну. И это самая большая ошибка. Если крем с защитой от вредного влияния солнечных лучей мы еще худо-бедно используем, то очки или линзы против УФ-излучений многие считают излишней роскошью в начале весны.
Конечно, на коже проблемы виднее — она краснеет, шелушится, болит. Реакции со стороны глаз обычно кратковременны, нередко жжение или сухость мы принимаем за признаки усталости или недосып. Врач-офтальмолог Борис Бондарев назвал «Доктору Питеру» 7 важных фактов о старении глаз и влиянии на них солнечного света.
Не лучик света, а проблема
Аналогично повреждению кожи, наши глаза также способны получать солнечные ожоги. Причем поражение может быть как острым, так и хроническим. Если говорить об острых проблемах, они возникают при занятиях активными видами спорта — катании на лыжах по заснеженным склонам, полетах на парапланах, плавании на открытом солнце без защитных очков.
Помимо прямого воздействия ультрафиолета срабатывает еще и отраженный эффект — от снега, поверхности воды. Буквально через несколько часов глаза начинают болеть, текут слезы, краснеют веки. Но дискомфорт быстро проходит, и мы забываем о том, какой вред наносим зрению. Между тем ожоги глаз — это серьезное повреждение тканей, которое может грозить катарактой, проблемами сетчатки или роговицы. Все это может обернуться необратимыми проблемами со зрением.
Но ежедневное, хоть и минимальное, воздействие солнечных лучей тоже может негативно отражаться на состоянии глаз. Особенно это опасно для южных регионов, где солнце наиболее активно. Поэтому нужно помнить о защите глаз от УФ-лучей и фотостарения, не пренебрегая простыми правилами.
1. Защищаться в межсезонье
Солнцезащитные очки летом — для нас это вполне привычно, но о том, что солнце активно и осенью, весной и даже в ясные зимние дни, — мы забываем. Поэтому стоит позаботиться о покупке качественных очков с УФ-фильтрами для всех сезонов. Если вы носите линзы — они тоже должны быть с высоким классом защиты от ультрафиолета.
2. Реже бывать на улице в «опасное время»
Для защиты глаз важно знать о наиболее опасных периодах солнечной активности. Они продолжаются с 10 утра до 16 часов дня. В это время лучи солнца падают под наиболее опасным углом, и глаза получают больше всего ультрафиолета. Это время рассчитано для наших широт, в странах Азии и Африки оно начинается уже с 7–8 утра и длится до 17–18 часов.
3. Не забывать о детях
Заботясь о себе, выбирая солнцезащитные очки, мы часто забываем о зрении своих детей. Конечно, уговорить годовалых детей или трехлеток носить солнечные очки сложно.
Но тогда стоит в обязательном порядке использовать в периоды солнечной активности панамы, шляпы, кепки с широкими полями, которые защищают глаза от прямых солнечных лучей. В период максимальной активности солнца стоит избегать длительных прогулок — это опасно не только для глаз, но и для кожи.
4. Не рисковать ради загара
Многие люди носят очки на улице, во время прогулок, но, оказавшись на пляже, снимают их и загорают лежа, прикрыв глаза. Солнечные лучи легко проникают через неплотно сомкнутые веки, нанося вред глазам. Поэтому предпочтите использование панамок, очков или иных приспособлений для зашиты от солнца. Ровный загар не стоит тех жертв, которые вы приносите.
5. В путешествиях не забывать про очки
Чем выше над уровнем моря вы находитесь, тем сильнее воздействуют вредные солнечные лучи — об этом всегда стоит помнить в путешествиях в любое время года. Даже весной и зимой солнце в горной местности активнее, чем на равнинах и в низинах. На каждые 200–300 м над уровнем моря риск получения ожогов сетчатки подрастает на 1–2%.
6. Использовать защиту, когда находитесь у воды
Выше мы уже говорили об отраженных лучах, но не лишним будет напомнить, что проблема получения ожогов от воды актуальна не только для серферов и пловцов. Любители рыбалки, проводящие много часов, пристально наблюдая за поплавками, отдыхающие на берегу речки или озера в ясную солнечную погоду, посетители бассейнов на открытом воздухе — все рискуют получить ожоги. Но и в пасмурную погоду часть УФ-облучения проникает сквозь облака, от воды она отражается вдвойне — не забывайте о защите.
7. Питайтесь правильно
Чтобы поддержать здоровье глаз, важно полноценное и рациональное питание. В нем должно быть достаточно каротиноидов, лютеина, зеаксантина — эти вещества помогают в синтезе витамина А и защитных антиоксидантных соединений. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в тканях под влиянием УФ-лучей. Перед отпускным сезоном по согласованию с врачом можно дополнительно принимать комплексы с витаминами А, С и группы В. Дополнить их могут блюда с морковью и растительными маслами, яичный желток, сыры, печень, черника и смородина, тыква.