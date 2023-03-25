Офтальмолог Бондарев объяснил, почему просто необходимо носить солнцезащитные очки круглый год

5. В путешествиях не забывать про очки

Чем выше над уровнем моря вы находитесь, тем сильнее воздействуют вредные солнечные лучи — об этом всегда стоит помнить в путешествиях в любое время года. Даже весной и зимой солнце в горной местности активнее, чем на равнинах и в низинах. На каждые 200–300 м над уровнем моря риск получения ожогов сетчатки подрастает на 1–2%.

6. Использовать защиту, когда находитесь у воды

Выше мы уже говорили об отраженных лучах, но не лишним будет напомнить, что проблема получения ожогов от воды актуальна не только для серферов и пловцов. Любители рыбалки, проводящие много часов, пристально наблюдая за поплавками, отдыхающие на берегу речки или озера в ясную солнечную погоду, посетители бассейнов на открытом воздухе — все рискуют получить ожоги. Но и в пасмурную погоду часть УФ-облучения проникает сквозь облака, от воды она отражается вдвойне — не забывайте о защите.

7. Питайтесь правильно

Чтобы поддержать здоровье глаз, важно полноценное и рациональное питание. В нем должно быть достаточно каротиноидов, лютеина, зеаксантина — эти вещества помогают в синтезе витамина А и защитных антиоксидантных соединений. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в тканях под влиянием УФ-лучей. Перед отпускным сезоном по согласованию с врачом можно дополнительно принимать комплексы с витаминами А, С и группы В. Дополнить их могут блюда с морковью и растительными маслами, яичный желток, сыры, печень, черника и смородина, тыква.