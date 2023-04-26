Невролог Державин назвал 5 причин, почему вы постоянно не высыпаетесь

Каждому человеку ежедневно нужен сон. Причем он должен длиться определенное время, чтобы организм успевал полноценно отдохнуть, восстановить ресурсы и вы могли на следующий день чувствовать себя хорошо и нормально работать. Но если есть ощущение постоянного недосыпа, это проблема.
Чтобы решить вопрос со сном, в ход часто идут самые разные методы: рецепты народной медицины, ортопедические подушки и матрасы, безрецептурные препараты на основе мелатонина или растительных экстрактов. Это эффективно? На вопрос ответил врач-невролог.
Процесс сна неоднороден
«Сон — это один из двух компонентов ключевого ритма жизни человека — циркадного (от латинского circa diem — „примерно равный дню“). Функции сна нам пока полностью не известны. Но его необходимость неоспорима. Лишение сна переносится человеком крайне плохо, и издревле использовалось в качестве меры наказания», — объяснил врач-невролог Николай Державин.
Начинается все с засыпания, далее наступает чередование различных фаз сна, во время одной из которых — «быстрого сна» — человек переживает сновидения. Завершается сон пробуждением.
Фазы сна четко различимы по электрической активности мозга (она регистрируется методом электроэнцефалографии) и движению или отсутствию движения глаз под закрытыми веками спящего человека.
«Процесс засыпания запускается нарастанием содержания в крови человека гормона мелатонина, — продолжает врач. — Его выработка обратно пропорциональна количеству света, падающему на сетчатку глаз. Это абсолютно логичный механизм, сложившийся в ходе эволюции наших предков. Вся наша активность требует освещенности, а темное время суток — период для восстановления сил и полноценного отдыха».
Победите тиранию «жаворонков»
Если вы четко понимаете, что вы не высыпаетесь, плохо восстанавливаетесь после ночи и происходит это с вами регулярно, нужно задать себе несколько вопросов. Например, сколько часов вы спите. Норма — 6-8 часов, но возможны вариации, в том числе и в сторону увеличения.
Дальше стоит понять, кто вы — «сова», «жаворонок» или неопределившийся?
«Все три варианта оптимальной активности в течение дня распределены в человеческой популяции примерно поровну, — рассказывает Николай Державин. — Есть такое выражение —» «современная цивилизация — это тирания «жаворонков»». Так что, если вы прирожденная «сова», но вынуждены жить в ритме «жаворонка», стоит подумать об изменениях. Раньше от такого совета было мало проку, то после вынужденного перехода многих организаций на «удаленку» появился шанс подладить рабочий ритм ближе к своему биологическому».
Оцените спальное место
«Матрас и подушка имеют значение. Но все-таки не столь весомое, как об этом рассказывают маркетологи, — считает врач. — Матрас просто должен быть достаточно жестким, а подушка для сна — удобной. Подбирать эти изделия нужно по собственным ощущениям. Оптимально — протестировать их в деле в шоуруме, чтобы не приобрести заведомо неподходящий вариант».
Причины нарушений сна
«Диагностика нарушений сна (инсомний) должна проводиться врачом, — говорит Николай Державин. — Но предположить возможные причины довольно просто».
Нарушение выработки мелатонина. Чаще всего оно будет проявляться нарушением процесса засыпания.
Грубое рассогласование собственного ритма человека и естественного ритма окружающей среды со сменой светлого и темного времени суток.
«Пример — сменная работа и частые перелеты через часовые пояса», — объясняет невролог.
Нарушение настроения. В первую очередь — тревога (тревожное расстройство). Заподозрить ее можно по характерной круговерти мыслей, мешающей уснуть. Также характерная жалоба при тревоге — частые просыпания в течение ночного сна, хрупкий сон.
Заболевания. «Всем знаком храп, вызываемый провисанием мягкого неба во время сна. В этом случае поиск причин стоит начать с консультации у ЛОР-врача», — говорит невролог.
Болевые ощущения и развивающиеся патологии. «Боль может мешать принять удобную позу во время сна, и человек будет все время просыпаться, — объясняет доктор. — А, например, регулярные ночные кошмары, чувство нехватки воздуха могут быть первыми признаками серьезной патологии сердца».