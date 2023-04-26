Невролог Державин назвал 5 причин, почему вы постоянно не высыпаетесь

«Все три варианта оптимальной активности в течение дня распределены в человеческой популяции примерно поровну, — рассказывает Николай Державин. — Есть такое выражение —» «современная цивилизация — это тирания «жаворонков»». Так что, если вы прирожденная «сова», но вынуждены жить в ритме «жаворонка», стоит подумать об изменениях. Раньше от такого совета было мало проку, то после вынужденного перехода многих организаций на «удаленку» появился шанс подладить рабочий ритм ближе к своему биологическому».