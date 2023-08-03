Гинеколог Уланкина рассказала, чем грозит гиперплазия эндометрия и как ее устранить

Подобное состояние — не норма, но сразу паниковать не стоит. Заранее следует уточнить, что это не онкология, а нарушение репродуктивной сферы, связанное с женским гормональным фоном. Хотя определенные проблемы эта самая гиперплазия может доставить, но ситуация не критическая, вместе с врачом можно ее решить.