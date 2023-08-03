Гинеколог Уланкина рассказала, чем грозит гиперплазия эндометрия и как ее устранить

Подобное состояние — не норма, но сразу паниковать не стоит. Заранее следует уточнить, что это не онкология, а нарушение репродуктивной сферы, связанное с женским гормональным фоном. Хотя определенные проблемы эта самая гиперплазия может доставить, но ситуация не критическая, вместе с врачом можно ее решить.
Медицинский термин «гиперплазия эндометрия» — это, по сути, патологическое разрастание слизистой оболочки внутри матки. Внутренняя оболочка становится более толстой, объемной, что нарушает физиологические процессы, типичные для нормального менструального цикла. О том, почему развивается такая патология, как ее выявить и что делать, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Чтобы выносить малыша
Репродуктивные органы закладываются у девочки еще внутриутробно, но до момента полового созревания они функционально неактивны. С того момента, как девушка вступает в период полового созревания, ее яичники начинают производить высокие дозы половых гормонов, что влияет на эндометрий — внутреннюю оболочку матки. Ежемесячно он будет претерпевать закономерные изменения, которые заложены природой на случай наступления беременности.
Именно за счет трансформации внутренней стенки матки плодное яйцо может имплантироваться в стенку матки и дать начало новой жизни. Если же состояние внутренней оболочки нарушено, возможны проблемы с беременностью.
Если шалят гормоны
Главная причина гиперплазии эндометрия — дисбаланс женских половых гормонов. В норме в первой половине менструального цикла повышается уровень эстрогенов, которые стимулируют рост слизистой оболочки матки. В случае наступления беременности утолщенный эндометрий понадобится плоду для прикрепления — имплантации.
«Если беременность не наступает, количество гормонов идет на снижение и начинается менструация — отторжение лишнего эндометрия. Но если эстрогенов слишком много, менструальный цикл может задерживаться, а слизистая оболочка тем временем продолжает расти», — объяснила врач.
В итоге могут быть задержки месячных, а после них — более обильные кровотечения, чтобы весь избыточный функциональный слой отторгнулся. Это может насторожить женщину и стать поводом для обращения к специалисту.
В зрелом возрасте — чаще
Гиперплазия эндометрия чаще всего встречается у женщин старше 50–54 лет: врачи диагностируют патологию примерно у 386 пациенток из 100 тысяч в таком возрасте. Это связано с наступлением менопаузы — естественным прекращением менструальных циклов и изменением гормонального фона в этот период.
У женщин моложе 30 лет заболевание встречается значительно реже — в 6 случаях из 100 тысяч, и чаще всего нарушение вызывают другие факторы: опухоли и поликистоз яичников, неправильный прием эстрогенсодержащих препаратов. Кроме того, к гиперплазии эндометрия предрасположены женщины с эндокринными нарушениями: сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы.
Задержки цикла — повод для подозрений
Основной повод предположить развитие гиперплазии эндометрия — регулярные нарушения менструального цикла (чаще всего в форме задержки), а также высокая длительность менструаций и их обильность. В норме выделения длятся от 3 до 8 дней, у большинства женщин они заканчиваются на 5–6-е сутки. При гиперплазии выделения могут длиться дольше.
«Также пациентки с подобной проблемой жалуются на тяжесть и боль внизу живота, диспареунию — боль при половом акте, иногда на межменструальные кровотечения», — рассказала эксперт.
Как подтвердить диагноз
Заболевание диагностирует гинеколог после сбора анамнеза и УЗИ органов малого таза. Однако окончательный диагноз ставится только после гистологического исследования слизистой оболочки матки. Для этого небольшой кусочек эндометрия врач извлекает с помощью биопсии или диагностического выскабливания. Но в некоторых случаях требуется и более расширенная диагностика — например, осмотр матки изнутри с помощью специального оборудования, так называемая диагностическая гистероскопия.
Нужно выровнять гормональный фон
Основа лечения гиперплазии эндометрия — нормализация гормонального фона женщины. При отсутствии противопоказаний после диагностического выскабливания матки назначают терапию гормональными препаратами. Если же гормональные нарушения вызваны основным заболеванием, например поликистозом яичников или эндокринными нарушениями, лечат прежде всего их.
«К хирургическим методам обычно прибегают из-за предраковых изменений в матке», — резюмировала эксперт.