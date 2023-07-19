В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближающемся возмущении магнитного поля Земли

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже завтра, 20 июля, геомагнитная обстановка на Земле начнет ухудшаться, это должно случиться ближе к вечеру. Возмущение продолжится и на следующее утро, 21 июля. Правда, до уровня магнитной бури активность магнитосферы вырасти не должна. Но это прогнозы, поэтому есть вероятность, что все может быстро измениться вместе с ситуацией на Солнце, о чем не раз предупреждали эксперты.
Астрономы ранее отмечали, что с начала 2023 года солнечная активность в целом резко возросла. Периодически сообщается о магнитных штормах планетарного масштаба. Крупная двухдневная вспышка на Солнце была зарегистрирована на прошлой неделе — с пиком взрывов 12 июля. А в прошедшие выходные эксперты Института прикладной геофизики им. Федорова сообщали о трех мощных вспышках на Солнце, одна из которых даже стала причиной сбоя радиосвязи. Ожидалось, что эти события в ближайшие дни могут вызвать усиление геомагнитного поля Земли.
По оценкам экспертов лаборатории ИКИ и ИСЗФ, сейчас поведение Солнца укладывается в модель, согласно которой у нашей звезды пока нет энергии для долгосрочного роста активности. Предварительно до конца лета ожидаются долгие спокойные периоды, которые могут прерываться отдельными активными всплесками продолжительностью около суток. А вот осенью, по словам астрономов, возможен быстрый рост активности Солнца, когда частота и мощность солнечных вспышек резко возрастет.
«Пик активности может быть достигнут весной 2024 года с сохранением высокого уровня активности Солнца не менее чем на 1,5-2 года», —