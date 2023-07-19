В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближающемся возмущении магнитного поля Земли

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже завтра, 20 июля, геомагнитная обстановка на Земле начнет ухудшаться, это должно случиться ближе к вечеру. Возмущение продолжится и на следующее утро, 21 июля. Правда, до уровня магнитной бури активность магнитосферы вырасти не должна. Но это прогнозы, поэтому есть вероятность, что все может быстро измениться вместе с ситуацией на Солнце, о чем не раз предупреждали эксперты.