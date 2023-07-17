На Солнце произошли вспышки: возможно ухудшение космической погоды

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 17 июля магнитосфера Земли будет спокойной, но в ночь на вторник ожидается ее усиление до 4 баллов — в период с полуночи до 12 часов дня 18 июля. Этот уровень недотягивает до самой слабой магнитной бури класса G1 (всего их пять), но все равно может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.