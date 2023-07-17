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На Солнце произошли вспышки: возможно ухудшение космической погоды

Зафиксированы три мощные вспышки на Солнце, они негативно повлияли на радиосвязь и могут вызвать магнитные бури. Подробнее — у «Доктора Питера».

17 июля 2023
солнце вспышки магнитные бури
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iStockphoto

На Солнце зафиксированы три мощные вспышки: одна утром в воскресенье, 16 июля, две — вечером. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики им. Федорова. «В конце суток 16 июля зарегистрировано возмущение геомагнитного поля», — говорится на сайте. Одна из вспышек даже стала причиной сбоя радиосвязи.

Вспышечную солнечную активность физики оценивают как умеренную. Что касается геомагнитного поля, пока оно фиксируется от спокойного до слабо возмущенного. Но, по прогнозам, в ближайшие дни возможно его усиление.

«Вспышечная солнечная активность умеренная, возможны вспышки класса X, в том числе протонные, — сообщили ученые. — Геомагнитное поле 17 июля неустойчивое. В связи с этим ожидаются проблемы с коротковолновой радиосвязью. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток».

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Магнитные бури: прогноз

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 17 июля магнитосфера Земли будет спокойной, но в ночь на вторник ожидается ее усиление до 4 баллов — в период с полуночи до 12 часов дня 18 июля. Этот уровень недотягивает до самой слабой магнитной бури класса G1 (всего их пять), но все равно может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

По прогнозам, вероятность магнитной бури 17 и 18 июля оценивается в 30%. В последующие дни июля и до начала августа магнитосфера останется относительно спокойной.

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Пик взрывов на Солнце

Ранее сообщалось, что на днях был зафиксирован очередной всплеск солнечной активности, он длился двое суток. Пик взрывов отмечался 12 июля, индекс вспышечной активности держался в так называемой красной зоне. Затем активность Солнца пошла на спад. Астрономы не склонны считать эти вспышки в июле аномальными и рекордными: они заняли лишь 15-е место по силе за этот год.

Физики опровергают и данные об аномальных геомагнитных бурях, которые могли вызвать вспышки на Солнце. По их данным, происходили они на значительном удалении от линии Солнце — Земля, откуда их влияние на космическую погоду крайне незначительно.

«Текущее поведение Солнца укладывается в модель, согласно которой у звезды пока отсутствует энергия для долгосрочного роста активности, — говорится в пояснении экспертов Лаборатории солнечной астрономии. — Возможны лишь отдельные активные всплески продолжительностью около суток».

Предварительно такой характер активности Солнца сохранится до конца лета. Ситуация может измениться уже осенью. Тогда начнется рост активности нашей звезды, увеличится число вспышек и их мощность. Пик может быть достигнут весной 2024 года и продлится полтора-два года.

Автор текста:Анна Майская
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