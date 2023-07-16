Бывает чаще у юношей: терапевт Водовозов рассказал о загадочном синдроме «спящей красавицы»

Как рассказал известный медицинский блогер, врач-терапевт Алексей Водовозов, среди зарегистрированных пациентов с синдромом «спящей красавицы» 81% — подростки, причем большинство из них (68-72%) — юноши. Между тем такое расстройство встречается и у женщин, хотя у них оно может дебютировать в разном возрасте.
Синдром назван в честь немецкого невролога Вилли Кляйне и психиатра из Нью-Йорка Макса Левина. Они в 20-30 годах прошлого века наблюдали и описали несколько пациентов с «периодической сонливостью» различной этиологии. Другой невролог из Великобритании — президент Всемирной федерации неврологов Макдональд Кричли впервые написал об этом расстройстве в 1942 году.
«В 1962 году он добавил в общемировую копилку знаний еще 11 случаев, которые лично наблюдал в Королевском флоте, впервые назвав их эпонимом „синдром Кляйне — Левина“. Он описал характерную вспыльчивость, деперсонализацию, яркие фантазии, часто с насильственной или сексуальной окраской, и странное поведение. Арнульф и другие составили исчерпывающий обзор 186 случаев, опубликованных в период с 1962 по 2004 год», — рассказал Алексей Водовозов в своем телеграм-канале.
Однако, по словам специалиста, скорее всего, впервые этот синдром был описан намного раньше, в 1815 году. Французский хирург и анатом Эдме Франсуа Шово де Бошен сообщил о 24-летней женщине, он ее обследовал во время четырех приступов гиперсомнии, которые длились по нескольку суток.
Алексей Водовозов процитировал слова французского хирурга об этой пациентке: «На четырнадцатом году жизни ее одолел летаргический сон, продолжавшийся несколько дней; и это было так глубоко, что ее считали мертвой. С этого момента болезненный сон повторялся через нерегулярные промежутки времени; это продолжалось обычно 8-10 дней, иногда 15; и в одном-единственном случае это сохранялось до 17-го дня. В течение первых четырех лет болезни у этой бедной девушки были аппетиты столь же странные, сколь и опасные, из-за чего она ела известь, гипс, землю и уксус. Затем она питалась без разбора всеми видами пищи, кроме хлеба, к которому сохраняла непреодолимое отвращение, пока не излечилась полностью. Хлеб всегда вызывал рвоту».
Что это такое и почему возникает
По словам Алексея Водовозова, в 1990 году в Международной классификации расстройств сна синдром Кляйне — Левина определили как повторяющиеся эпизоды чрезмерной сонливости, длящиеся несколько дней, которые могут быть связаны или не связаны с увеличением аппетита и аномалиями поведения. Специалисты также разделяют его на первичный и вторичный.
А вот почему возникает синдром «спящей красавицы», точно не ясно до сих пор. Между тем в большинстве описанных случаев триггером становилась вирусная инфекция, которая могла запустить аутоиммунный механизм.
«Другие авторы связывают состояние с аффективными расстройствами или психозом, хотя первичное органическое расстройство кажется более вероятным. Возможное спонтанное исчезновение синдрома так же загадочно, как и механизмы, определяющие его периодичность, так что исследования продолжаются», — заключил Алексей Водовозов.
Сонный паралич страшный, но не опасный
Страшные ночные видения, галлюцинации и ощущение, что кто-то давит тебе на грудь, а ты даже не можешь пошевелиться, способны напугать кого угодно. Так описывают сонный паралич, или катаплексию пробуждения. Это состояние считается достаточно распространенным, хотя бы раз в жизни оно бывает примерно у каждого десятого.
Как говорят специалисты, сонный паралич тоже чаще встречается у подростков и молодых людей до 30 лет. Почему возникает такой ночной «ужастик» и как от него избавиться, мнение научного сотрудника группы по сомнологии НМИЦ им. Алмазова Людмилы Коростовцевой читайте ЗДЕСЬ.