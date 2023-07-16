Бывает чаще у юношей: терапевт Водовозов рассказал о загадочном синдроме «спящей красавицы»

Алексей Водовозов процитировал слова французского хирурга об этой пациентке: «На четырнадцатом году жизни ее одолел летаргический сон, продолжавшийся несколько дней; и это было так глубоко, что ее считали мертвой. С этого момента болезненный сон повторялся через нерегулярные промежутки времени; это продолжалось обычно 8-10 дней, иногда 15; и в одном-единственном случае это сохранялось до 17-го дня. В течение первых четырех лет болезни у этой бедной девушки были аппетиты столь же странные, сколь и опасные, из-за чего она ела известь, гипс, землю и уксус. Затем она питалась без разбора всеми видами пищи, кроме хлеба, к которому сохраняла непреодолимое отвращение, пока не излечилась полностью. Хлеб всегда вызывал рвоту».