Кардиолог Байдина рассказала, от чего люди чаще всего умирают во сне

- Во время сна наш организм восстанавливается, но сердце и сосуды продолжают активно работать. Кроме того, сам по себе сон неоднороден и состоит из сменяющих друг друга фаз — быстрой и медленной. Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: меняется ритм сокращений сердечной мышцы, артериальное давление и так далее. Если у человека есть проблемы с сердцем, такая нагрузка может оказаться фатальной и привести к инфаркту или инсульту, — объясняет Валентина Байдина.

Однако смертельный риск грозит не только болеющим, но и необследованным. Так, человек может страдать от скрытой формы гипертонии или нарушения сердечного ритма. А некоторые люди, по словам Валентины Байдиной, иногда годами ходят с аневризмой — расширением сосудов головного мозга, даже не подозревая об этом.

- Если говорить о возрасте, то в зоне повышенного риска смерти во сне пожилые люди . У мужчин вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых болезней возрастает после 40–45 лет, у женщин — после 60, — уточняет кардиолог.

Можно ли спасти?

Теоретически — да, но только если близкие проявят бдительность и вовремя заметят неладное.

Например, обратят внимание, что человек посинел или у него похолодели руки-ноги.

- В этом случае есть шанс вызвать скорую, успеть провести реанимационные мероприятия и быстро доставить человека в больницу, — поясняет Валентина Байдина.