В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближающейся магнитной буре

«На самом деле крупнейшими за 20 лет (а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений) стали две вспышки, произошедшие почти в одно и то же время, 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти кажущиеся невероятными баллы, скорее всего, заниженные. Дело в том, что мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения. То есть балл выше X17.2-X17.4 аппарат не мог зарегистрировать в принципе из-за насыщения детектора», — уточнили астрономы.