В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о приближающейся магнитной буре

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь с 7 на 8 июля магнитосфера Земли придет в возмущенное состояние. Следующий всплеск активности может случиться уже в воскресенье, 9 июля.
А на следующей неделе, 12 и 13 июля, ожидаются настоящие магнитные бури. Правда, пока несильные — уровня G1 по 5-балльной шкале.
Накануне в Лаборатории солнечной астрономии опровергли появившиеся сообщения о том, что 3 июля якобы произошла крупнейшая за 20 лет вспышка на Солнце. По словам специалистов, вспышка действительно была, но не рекордная за 20 лет и даже не самая сильная в этом году: среди событий 2023 года она занимает лишь 8-е место, получив балл X1.0.
«На самом деле крупнейшими за 20 лет (а возможно, и за всю космическую эпоху наблюдений) стали две вспышки, произошедшие почти в одно и то же время, 28 октября и 4 ноября 2003 года. По официальной классификации вспышки имели балл X17.2 и X17.4 соответственно, причем даже эти кажущиеся невероятными баллы, скорее всего, заниженные. Дело в том, что мощность вспышек была столь большой, что достигла верхнего порога регистрации космического аппарата GOES, который проводил измерения. То есть балл выше X17.2-X17.4 аппарат не мог зарегистрировать в принципе из-за насыщения детектора», —