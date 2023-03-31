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Прогноз магнитных бурь на апрель-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Сильных магнитных бурь апрель пока не предвещает. Но и спокойным второй месяц весны не назовешь. Тем более в этом году, как говорили астрономы, Солнце необычайно активно.

31 марта 2023
магнитные бури
Источник:
iStocphoto

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, как будет вести себя магнитосфера Земли в апреле. По прогнозам, в возмущенное состояние она может прийти в конце первой декады месяца, а настоящая двухдневная буря ожидается только во второй половине.

Итак, согласно последним данным экспертов, до 9 апреля включительно все должно быть спокойно. А вот 10-11 апреля ожидается слабая магнитная активность. С небольшими перерывами она продолжится 16 и 18 апреля. А уже 20 и 21 числа намечается настоящая магнитная буря. Правда, пока она не обещает быть слишком сильной, — ее уровень может составить G1 (слабая). Далее все опять вернется в норму — до 27 апреля, когда вновь повысится вероятность небольшого геомагнитного возмущения.

Прогноз магнитных бурь на апрель-2023: когда ждать возмущений на Солнце
Источник:
tesis.xras.ru

Но не стоит забывать — это долгосрочные прогнозы. По словам специалистов, всегда есть вероятность, что ситуация на Солнце может поменяться.

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Не только вспышки, но и ветер

Недавно специалисты Лаборатории солнечной астрономии отмечали, что в целом активность на Солнце резко возросла с начала 2023 года. В частности, в конце прошлой недели они сообщали о самой крупной за последние несколько лет магнитной буре на Земле — буквально планетарного масштаба. По их словам, ее пик был 24 марта около 2 часов ночи по московскому времени, а балл в пике составил 7.66 по 9-балльной шкале. Согласно международной классификации, бури такого уровня могут вызывать ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения, перерывы в спутниковой навигации и даже вероятность сноса с орбиты космических аппаратов.

Однако эта буря произошла не из-за вспышек на Солнце. По словам экспертов, ее вызвал исключительно редкий для событий такой силы фактор — Земля попала в поток солнечного ветра. Солнечный ветер представляет собой быстрый (его скорость может достигать 1 000 и более км в секунду) поток солнечной плазмы, который непрерывно обдувает Землю.

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Автор текста:Анастасия Романова
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