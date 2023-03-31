Прогноз магнитных бурь на апрель-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, как будет вести себя магнитосфера Земли в апреле. По прогнозам, в возмущенное состояние она может прийти в конце первой декады месяца, а настоящая двухдневная буря ожидается только во второй половине.

Итак, согласно последним данным экспертов, до 9 апреля включительно все должно быть спокойно. А вот 10-11 апреля ожидается слабая магнитная активность. С небольшими перерывами она продолжится 16 и 18 апреля. А уже 20 и 21 числа намечается настоящая магнитная буря. Правда, пока она не обещает быть слишком сильной, — ее уровень может составить G1 (слабая). Далее все опять вернется в норму — до 27 апреля, когда вновь повысится вероятность небольшого геомагнитного возмущения.