Чтобы пережить зиму, в холода в организме происходит целый каскад адаптивных реакций. Продолжительность светового дня сокращается, и вместе с тем уменьшается выработка витамина D. Его дефицит приводит к развитию:

сердечно-сосудистых,

аутоиммунных,

аллергических,

воспалительных,

опухолевых заболеваний,

заболеваний обмена веществ, в том числе к ожирению и сахарному диабету.

Витамин D также влияет на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, на уровень холестерина крови. Кроме того, зимой повышается потребность в других витаминах и микроэлементах, участвующих в обменных процессах.