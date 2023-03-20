Чтобы пережить зиму, в холода в организме происходит целый каскад адаптивных реакций. Продолжительность светового дня сокращается, и вместе с тем уменьшается выработка витамина D. Его дефицит приводит к развитию:
сердечно-сосудистых,
аутоиммунных,
аллергических,
воспалительных,
опухолевых заболеваний,
заболеваний обмена веществ, в том числе к ожирению и сахарному диабету.
Витамин D также влияет на репродуктивное здоровье мужчин и женщин, на уровень холестерина крови. Кроме того, зимой повышается потребность в других витаминах и микроэлементах, участвующих в обменных процессах.
Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье»
— Зимой также может проявляться холодовая аллергия, чаще возникают приступы бронхиальной астмы, обостряются хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Холод провоцирует сердечные приступы, вызванные спазмом коронарных сосудов, — поясняет терапевт.
Организм был нагружен и трудился вовсю, поэтому с наступлением весны его защитные функции ослабевают — мы начинаем чаще болеть.
Важно знать, что за зиму в организме истощаются запасы витаминов и полезных микроэлементов, а также накапливаются токсины, которые не выводятся в холода так же быстро, как летом — из-за более медленного метаболизма и слабого потоотделения.
Выделительные органы нередко оказываются перегружены из-за переработки вредной пищи, которую мы едим зимой, и не справляются со своей функцией в полном объеме.
Возможные признаки, которые указывают на интоксикацию:
постоянная усталость даже при соблюдении режима,
набор веса и жира в области талии,
периодическая повышенная температура, которая указывает на загрузку печени.
Как помочь своему организму
Никому не хочется болеть ни весной, ни в другое время года. Чтобы максимально обезопасить себя от инфекций, терапевт рекомендует соблюдать несколько простых правил:
Не мучить себя физическими нагрузками (весной это становится актуально, так как многие начинают готовиться к лету). Для поддержания физической активности полезны физические нагрузки умеренной интенсивности: 3 раза в неделю длительностью 30-40 минут. Увеличение физической активности должно быть постепенным и не вызывать дискомфорта.
Правильно питаться. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы, плюс нужно пить достаточное количество жидкости — до 1,5-2 литров воды в день. Никаких строгих диет!
Носить шапку и шарф. Многие заболевают весной просто потому, что не умеют правильно «раздеваться» по мере потепления. Ноги и голова всегда должны быть в тепле, а шапки рекомендуется снимать не раньше наступления плюсовой температуры. Помните: весна очень коварна, особенно март и апрель.
Высыпаться. Человек должен спать по 7-8 часов. Иммунитет во время сна становится сильнее, организм восстанавливается, риски заболеть снижаются.
Если вы понимаете, что сильно устаете, у вас постоянно кружится голова, настроение меняется как по щелчку пальцев, то в этом случае обязательно стоит записаться к врачу.
— Вам может потребоваться пройти мини-обследование: развернутый общий анализ крови, биохимические показатели, профили на витамины и микроэлементы, определение функционального состояния щитовидной железы. Люди, склонные к патологическим реакциям иммунной системы, дополнительно нуждаются в проведении аллергологических исследований, — заключила терапевт.