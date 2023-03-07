Профессор Кутушов рассказал, какие болезни у женщин запускает избыток токсинов в организме

Токсины могут образовываться в нашем организме в ходе метаболизма, а также поступать в него извне — с загрязненным воздухом, водой, пищевыми продуктами, лекарствами. В идеале обезвреживать их должны печень, иммунная система, почки, легкие, кожа.

Но процесс детоксикации может быть нарушен из-за самых разных факторов, включая возраст, хронические болезни, генетические особенности и так далее.

Как именно токсины способны разрушить женское здоровье и как их можно обезвредить?