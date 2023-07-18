Гинеколог Банный назвал три основные проблемы со здоровьем у беременных

Еще одна проблема, достаточно часто возникающая на ранних сроках, а иногда и на более поздних, после 12-14 недель, — угроза прерывания беременности, или, простыми словами, выкидыш. Основные симптомы патологии — боли внизу живота и в пояснице, а также кровянистые выделения. Состояние может развиться на фоне сильного стресса и чрезмерной физической нагрузки, гормонального сбоя или различных заболеваний.