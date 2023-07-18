Гинеколог Банный назвал три основные проблемы со здоровьем у беременных

Большинство будущих мам во время беременности так или иначе сталкиваются с изменениями в самочувствии. Это вполне нормально: тело серьезно изменяется, метаболизм перестраивается, колеблется гормональный фон. Но большинство из проблем в здоровье будущих мам не опасно, недомогания проходят быстро и не наносят вреда ни самой женщине, ни ее ребенку.
Но бывают ситуации, когда изменения в организме провоцируют более серьезные и тревожные состояния, по поводу которых обязательно нужно консультироваться с врачом. В противном случае они могут привести к опасным последствиям. Об основных проблемах, с которыми может столкнуться будущая мать, «Доктору Питеру» рассказал акушер-гинеколог лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Самая частая проблема — токсикоз
Токсикоз в первом триместре — очень распространенный недуг, известный практически всем беременным женщинам. Он чаще всего проявляется тошнотой, рвотой и слабостью. У будущей мамы изменяется восприятие вкусов и запахов, из-за чего часто пропадает или резко снижается аппетит. Это приводит к снижению веса и значительному ухудшению общего самочувствия.
Точные причины такого состояния не до конца изучены. Существует предположение, что это реакция организма женщины на трофобласт — оболочку, из которой развивается плацента, питающая малыша. Для тела это новый чужеродный объект, потому оно так реагирует.
Когда токсикоз — не норма
«Проявления раннего токсикоза наблюдаются примерно в каждой третьей беременности. Тошнота и рвота обычно бывает не чаще 2–3 раз в сутки. В 90% случаев это считается нормальным признаком беременности», — объясняет врач.
Если же токсикоз буквально изводит, рвота становится ежедневной, частой, страдает аппетит и сильно снижается вес, стоит обратиться за помощью к гинекологу. В противном случае могут возникать осложнения в течение беременности, обезвоживание и проблемы пищеварения.
Если есть угроза прерывания
Еще одна проблема, достаточно часто возникающая на ранних сроках, а иногда и на более поздних, после 12-14 недель, — угроза прерывания беременности, или, простыми словами, выкидыш. Основные симптомы патологии — боли внизу живота и в пояснице, а также кровянистые выделения. Состояние может развиться на фоне сильного стресса и чрезмерной физической нагрузки, гормонального сбоя или различных заболеваний.
Исход при таком диагнозе зависит от срока беременности и возраста пациентки. В особой группе риска женщины старше 35 лет, пациентки с эндокринными заболеваниями и отрицательным резус-фактором. Состояние пугающее, но статистика утешительная: вероятность благоприятного прогноза при своевременном обращении к врачу составляет 85%, отмечает Денис Банный.
Гестационный диабет
Также довольно часто встречается у беременных гестационный сахарный диабет. Это временное увеличение концентрации сахара в крови, которое обычно проходит после родов. Состояние развивается из-за повышения уровня некоторых гормонов, они не позволяют клеткам нормально перерабатывать глюкозу, и в результате она остается в плазме крови. Если женщина мало двигается, ест калорийную пищу и чрезмерно набирает вес, ситуация может усугубиться.
Такое возможно даже у здоровых
Нарушение может развиться у женщины, даже если она абсолютно здорова. Симптомы гестационного сахарного диабета неявные, и их легко принять за нормальные признаки беременности: частое мочеиспускание, утомляемость, нарушение памяти. Чтобы выявить патологию, всем беременным назначают анализ крови на глюкозу и глюкозотолерантный тест.
Если результаты исследований неудовлетворительные, врач даст рекомендации, исполнение которых обеспечит нормальное течение беременности.
«Обычно это диета, умеренные физические нагрузки и самостоятельный контроль сахара с помощью глюкометра. При соблюдении рекомендаций женщина без проблем выносит и родит здорового ребенка», — рассказал гинеколог.
Прислушивайтесь к себе
Во время беременности важно внимательно прислушиваться к своим ощущениям. При первых симптомах токсикоза, гестационного сахарного диабета или угрозы выкидыша следует проконсультироваться у врача. Это обезопасит будущего ребенка и позволит женщине сохранить свое здоровье для материнства.