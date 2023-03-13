Болезнь упущенных возможностей. Как в России борются с раком шейки матки и другим видом «женского» рака

Сохранить по максимуму

Как отмечают врачи, в последнее время сделан серьезный шаг к максимально возможному сохранению репродуктивных органов для того, чтобы потом можно было беременеть и рожать ребенка. Если это невозможно, тогда необходимо позаботиться о сохранении биоматериала.

— Все методики борьбы с раком — химиотерапия или оперативное вмешательство — приводят к уменьшению овариального резерва или даже к бесплодию, — подчеркнул Сергей Никитин. — По окончанию лечения — будь то через 6 месяцев, год или даже через 5 лет — мы вернемся к вопросу деторождения. И лучше сохранить заранее яйцеклетки на этот случай. Иначе женщина будет молодой, с положительным прогнозом по продолжительности жизни, и все будет хорошо — за вычетом того, что у нее будет бесплодие.

По его словам, вариант сохранения биоматериала выбирается в зависимости от того, сколько времени дают онкологи.

— Лучший вариант — это стимуляция, на нее требуется 10-12 дней. Но мы можем получить больше ооцитов, чтобы их криоконсервировать и разморозить впоследствии, — рассказывает Сергей Никитин. — Если есть постоянный партнер, то можем оплодотворить яйцеклетки и криоконсервировать эмбрионы — это дает более высокую вероятность положительного исхода.

В ряде случаев, когда есть противопоказания к стимуляции — например, если это гормонозависимый рак, — без нее можно получить 1-2 ооцита. В качестве вариантов можно рассматривать забор незрелых ооцитов либо криоконсервацию яичниковой ткани.

По словам Ольги Смирновой, сейчас все перед лечением направляются на консультацию к репродуктологу.

— Она необязательна, но будет прописана в любом случае, поскольку пациент должен быть осведомлен о том, что у него будет гонадотоксичное лечение, хирургическая кастрация и т.п., — пояснила она, — консультируют, конечно, и женщин, и мужчин.

При раке органов репродуктивной системы срок в 10-12 дней, а то и месяц обычно для прогноза значения не имеет, добавила он. При раке яичников можно ограничиться иногда органосохраняющей операцией, а если стадия не позволяет этого сделать и надо удалять орган, делается забор кортикального слоя, из которого потом можно доращивать необходимые ткани для реализации репродуктивной функции.

На ранней стадии рака шейки матки можно ограничиться удалением только самой шейки, сохранив пациентке матку, чтобы у нее в дальнейшем могли появиться дети.

— Такой подход помогает легче пройти лечение, если женщина еще не рожала, — добавила Ольга Смирнова. — Мы не добавляем к и без того серьезному диагнозу полную невозможность иметь детей, а говорим, что это период жизни, который нужно пройти и после которого можно увидеть свет в конце тоннеля.

— Отсутствие планов на беременность после лечения не основание, чтобы настаивать на удалении органа целиком, — подчеркнул Андрей Долинский. — Все-таки деторождение — не единственная функция женщины. Даже психологически момент того, что орган сохранен, очень важен. Конечно, в онкологии, когда речь идет о жизни и смерти, все сложнее, чем просто в гинекологической хирургии. И при тяжелых случаях органосохраняющие операции не показаны. Но, если возможно, мы делаем все, чтобы продлить репродуктивный период, сохранить функцию яичников и т.п.