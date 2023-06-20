Реальный случай: почему удаленный полип может вырастать заново каждые полгода

Полип — это аномальное разрастание тканей, выступающих над слизистой оболочкой. Они не болят, не причиняют никакого дискомфорта, если, конечно, не достигли экстремальных размеров. Считаются доброкачественными. Но есть одно «но»: до 95% случаев рака кишечника (матки, мочевого пузыря) ассоциировано именно с ними.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопистЛичный сайт
Расти полипы могут на всех слизистых оболочках, которые есть в человеческом теле, говорит эксперт. Например:
слизистая носа;
мочевой пузырь;
гортань.
«Самое интересное, что даже среди полипов есть разновидности. Какие-то сильнее расположены к тому, чтобы переродиться в рак, а какие-то практически безобидны», — говорит Иван Карасев.
Полипы в носу легко может заметить ЛОР-врач, на шейке матки — гинеколог. С внутренними органами уже сложнее, в основном их обнаруживают на УЗИ, при колоно- и гастроскопии.
Случай из практики
«Была в моей практике девушка, 35 лет, которая регулярно раз в полгода ходила удалять полип на шейке матки в клинику. Его удаляют, он опять вырастает, опять удаляют, и снова все повторяется. Мало кто из врачей старается докопаться до причины, но ничего в нашем организме не происходит просто так», — рассказывает онколог.
Не искать причину — это выгодно для коммерческих медицинских учреждений. Ведь каждое удаление приносит дополнительный доход.
«И вот девушка пришла ко мне на консультацию с этим рецидивирующим полипом. Я направил ее дообследоваться: анализы крови, УЗИ брюшной полости и колоно- и гастроскопия», — продолжает врач.
Что же в итоге?
Оказалось, что проблема далеко не в шейке матки. Обследования показали, что у девушки:
полип в желчном пузыре;
немного увеличенная печень;
полип в толстом кишечнике, который потенциально мог стать причиной рака.
Отсюда возникает вопрос: откуда у девушки хроническое воспаление в печени и полипы? Оказалось, что она пьет множество таблеток, которые как раз и спровоцировали лекарственный гепатит, соответственно, произошло и застойное явление в желчном пузыре.
Как известно, в определенные дни женского цикла вырабатывается большое количество гормонов, которые должны утилизироваться, когда этот цикл заканчивается. В силу того, что этот процесс не проходил у девушки должным образом, то есть печень не работала нормально, уровень альдостерона и эстрогена был постоянно высоким, а эндометрий рос в избытке. На этом фоне и развивался рецидивирующий полип.
«Мы назначили необходимое лечение, купировали это состояние. И как вы думаете? Появлялся ли дальше наш уже знакомый полип? Нет, он больше не вырастал», — говорит Иван Карасев.
Несколько лет онколог продолжает следить за состоянием девушки. Она прекрасно себя чувствует, родила ребенка, у нее нет никаких проблем с шейкой матки.