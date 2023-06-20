Реальный случай: почему удаленный полип может вырастать заново каждые полгода

«Была в моей практике девушка, 35 лет, которая регулярно раз в полгода ходила удалять полип на шейке матки в клинику. Его удаляют, он опять вырастает, опять удаляют, и снова все повторяется. Мало кто из врачей старается докопаться до причины, но ничего в нашем организме не происходит просто так» , — рассказывает онколог.