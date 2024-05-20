Гематолог Кузнецов уточнил, почему могут быть повышены или понижены лейкоциты

В анализе крови исследуют как общее число лейкоцитов в определенном объеме (обычно это пересчет на 1 мл крови), так и уровень отдельных типов лейкоцитов. Отклонения возможны в двух вариантах: клеток слишком много в сравнении с нормой либо их меньше, чем положено здоровым людям. Какая ситуация хуже? На этот вопрос отвечает Олег Кузнецов — врач-гематолог клиники «АБИА», терапевт высшей категории.