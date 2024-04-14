Ученые обнаружили средство, замедляющее старение, оно доступно каждому

Поза фламинго. Это баланс на одной ноге. Нужно поставить стопу одной ноги на заднюю часть голени другой, руки опустить вдоль тела, смотреть прямо перед собой. Удержаться в этом положении нужно не менее 10 секунд.

«Сядь-встань». Сядьте на пол, скрестив ноги, а затем поднимитесь в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено. По словам ученых, если у вас получилось выполнить упражнение, риск смерти от всех причин снижен в 5-6 раз.

Тест с банкой варенья. Попробуйте открыть любую банку с крепко закрученной крышкой. Можно использовать полотенце, чтобы рука не скользила. Другой вариант — сжать кистевой эспандер, сила сопротивления которого составляет 20-25 кг.

Отжимания у мужчин. Посчитайте, сколько раз вы сможете отжаться от пола за один подход. Если меньше 11 раз, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше среднего. Если больше, это уже хорошо.