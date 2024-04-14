Ученые обнаружили средство, замедляющее старение, оно доступно каждому

Исследователи из Нидерландов решили выяснить, как меняется липидный профиль в организме по мере старения и начали с мышей. Изучая молодых и старых животных, они заметили закономерность. Более чем из 1200 уникальных жиров с возрастом во всех тканях накапливался определенный тип липидов — бис(моноацилглицеро)фосфат (БМФ). То есть чем старее была мышь, тем выше был у нее уровень БМФ.
Тогда они решили посмотреть, не происходит ли чего-то подобного у людей. Изучив мышечную ткань молодых и пожилых людей, они действительно увидели аналогичную картину — выраженное скопление этих жиров у добровольцев преклонного возраста. О результатах
Но это еще не все. Ученые провели эксперимент в попытке обратить вспять этот процесс, заподозренный в старении, а именно снизить уровень БМФ у участниц в постменопаузе. Оказалось, этого можно добиться с помощью умеренной и интенсивной физической нагрузки.
«Наша работа предполагает, что сложная биология липидов играет центральную роль в старении, выявляя консервативный липидный признак старения, связанный с накоплением БМФ. Его можно модифицировать с помощью краткосрочного вмешательства по здоровому старению», — заключают авторы работы.
«Результаты биопсии показали, что регулярная физическая активность снизила уровень БМФ. Возможно, в будущем эта информация поможет продлевать людям жизнь», — прокомментировала результаты работы эндокринолог.
Эти пять упражнений выдадут потенциального долгожителя
Как рассказывал нейрофизиолог Джейми Кларк, некоторые упражнения могут показать, насколько организм подготовлен к естественному старению, и даже могут выдать потенциального долгожителя. Проверьте, под силу вам хотя бы несколько?
Поза фламинго. Это баланс на одной ноге. Нужно поставить стопу одной ноги на заднюю часть голени другой, руки опустить вдоль тела, смотреть прямо перед собой. Удержаться в этом положении нужно не менее 10 секунд.
«Сядь-встань». Сядьте на пол, скрестив ноги, а затем поднимитесь в положение стоя. При этом нельзя помогать себе руками и опираться на локоть или колено. По словам ученых, если у вас получилось выполнить упражнение, риск смерти от всех причин снижен в 5-6 раз.
Тест с банкой варенья. Попробуйте открыть любую банку с крепко закрученной крышкой. Можно использовать полотенце, чтобы рука не скользила. Другой вариант — сжать кистевой эспандер, сила сопротивления которого составляет 20-25 кг.
Отжимания у мужчин. Посчитайте, сколько раз вы сможете отжаться от пола за один подход. Если меньше 11 раз, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше среднего. Если больше, это уже хорошо.
Присед в стульчик. Поставьте ноги на ширине плеч и вытяните руки перед собой или поставьте их на пояс. Начните медленно опускаться вниз, как будто садитесь на стул. Когда колени согнутся под углом 90 градусов, остановитесь. Следите, чтобы спина была прямой. В таком положении нужно провести 10 секунд, потом подняться. А теперь самое сложное — сделать еще 10-12 аналогичных подходов без отдыха.