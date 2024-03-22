Постоянные простуды у 8-месячного ребенка оказались редким видом рака крови

Маленький Матвей и его родители жили в Египте — переехали туда на время из-за папиной работы. Малышу было восемь месяцев, когда появились первые проблемы со здоровьем. Ребенок начал постоянно болеть.
«Пролечились от кишечной инфекции — и тут же ОРВИ, — рассказывает Мария, мама Матвея. — Основные симптомы проходили, но ребенок оставался слабым, терял в весе, его постоянно лихорадило».
Так продолжалось три месяца. За это время египетские врачи поставить диагноз не смогли. Родители видели, что сыну все хуже, поэтому решили вернуться в Россию.
Сначала на родину — в Саратов. Но местные врачи проконсультировались по видеосвязи с московскими гематологами и направили ребенка в столицу: слишком тяжелое было его состояние.
Уже на следующий день Матвея госпитализировали в Центр онкологии Российской детской клинической больницы. Диагноз поставили сразу: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз, очень редкий вид рака крови.
Врач-гематолог, исполняющий обязанности заведующего отделением гематологии и химиотерапии № 1 Центра детской онкологии, гематологии и трансплантологии РДКБ
«Такой вид рака крови диагностируется у 1–2 детей из миллиона. Как и при других лейкозах, у пациента бесконтрольно разрастаются опухолевые клетки, которые замещают здоровое кроветворение. Кровь начинает хуже выполнять свои функции. А когда дефектные клетки скапливаются в органах, это нарушает их работу», — объясняет гематолог Михаил Антошин.
По словам врача, выявить этот рак крови очень сложно. В обычных случаях аномальные клетки легко отличить от здоровых. Здесь же они выглядят как здоровые, которые не выполняют своих функций.
При этом костный мозг не вырабатывает нормальные клетки, и организм становится беззащитен перед инфекциями, появляется большой риск кровотечений.
Болезнь развивается моментально. От первых симптомов до терминальной стадии, когда лечение уже бесполезно, может пройти всего 1,5-2 месяца. Без своевременного лечения прогнозы по выживаемости неутешительные.
«Когда Матвей поступил в больницу, у него уже не было никаких сил. Просто лежал, даже не ползал и не переворачивался», — вспоминает мама мальчика.
Ребенку срочно требовалась пересадка стволовых кроветворных клеток костного мозга. Но как проводить операцию, когда малыш в таком состоянии? Чтобы уменьшить количество больных клеток и восстановить нормальную работу органов и систем организма, мальчику провели два курса низкодозной химиотерапии.
«Сразу после лечения Матвей начал буквально оживать», — рассказывает Мария.
Поэтому женщина полностью доверилась врачам. Предстояла серьезная операция по пересадке костного мозга, донором стала мама Матвея.
«Я была абсолютно спокойна. Не волновалась даже перед моей операцией для забора костного мозга под общей анестезией. Ведь ради спасения своего ребенка матери готовы ко всему», — говорит Мария.
На 30-е сутки после операции трансплантат успешно прижился. Благодаря опыту врачей и костному мозгу матери удалось добиться ремиссии при очень редком и агрессивном раке.