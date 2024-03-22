Постоянные простуды у 8-месячного ребенка оказались редким видом рака крови

« Такой вид рака крови диагностируется у 1–2 детей из миллиона . Как и при других лейкозах, у пациента бесконтрольно разрастаются опухолевые клетки, которые замещают здоровое кроветворение. Кровь начинает хуже выполнять свои функции. А когда дефектные клетки скапливаются в органах, это нарушает их работу», — объясняет гематолог Михаил Антошин.