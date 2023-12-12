В Ирландии бабушка стала донором почки для своего трехлетнего внука

Олли Картмилл — самый молодой пациент в Северной Ирландии, которому пересадили почку. Мальчику всего лишь три года, с самого рождения он страдает от редкого генетического заболевания.
«Мы всегда знали, что с Олли что-то не так. Он плакал с утра до ночи», —
По словам родителей, ребенок не мог нормально есть, пить, играть. Мальчика постоянно мучили сильные боли, он весил всего лишь 13 килограммов в три года.
Оказалось, что у ребенка редкое заболевание почек, в котором виноват «сломавшийся» ген TTC21B. Терапия ему бы не помогла, требовалась срочная трансплантация органа.
До операции мальчик постоянно находился на диализе. Сама процедура причиняла ему массу неудобств, кроме того, он мучился от жажды, но из-за болезни ребенку нельзя было пить столько, сколько он хотел: почки могли не выдержать.
Семья начала срочно искать донора. Оказалось, что больше всех подходит на эту роль бабушка маленького Олли. По всем медицинским показателям она могла стать донором почки. Врачи были уверены, что женщина хорошо перенесет операцию, а орган приживется.
Мишель тут же согласилась. Она, как любящая бабушка, была только рада помочь своему внуку.
«Было тяжело смотреть, как он просто лежит, не имея возможности играть и делать то, что должен делать трехлетний ребенок. Поэтому увидеть, как изменится его жизнь, — это невероятно», — призналась она.
Трансплантация «взрослой» почки, значительно превышающей размер органа ребенка, представляла большие трудности для хирурга. Однако операция прошла успешно. Сейчас Олли и его бабушка чувствуют себя хорошо, они восстанавливаются после хирургических вмешательств и с нетерпением ждут Рождества.
Однако у старшей сестры Олли, Этты, врачи обнаружили такое же генетическое заболевание. У девочки поражена не только почка, но и печень. Врачи заверяют, что жизни ребенка ничто сейчас не угрожает, но Этте тоже потребуется операция, когда она подрастет. Семья уверена: донор для Этты обязательно найдется, благо для этого еще есть время.