В Ирландии бабушка стала донором почки для своего трехлетнего внука

Однако у старшей сестры Олли, Этты, врачи обнаружили такое же генетическое заболевание. У девочки поражена не только почка, но и печень. Врачи заверяют, что жизни ребенка ничто сейчас не угрожает, но Этте тоже потребуется операция, когда она подрастет. Семья уверена: донор для Этты обязательно найдется, благо для этого еще есть время.