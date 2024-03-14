Младенец мучился от твердого животика: оказалось, что у него был рак печени

Рак принято считать болезнью пожилых людей, хотя с каждым годом статистика по многим видам онкологических недугов молодеет. Иногда раком, увы, болеют и дети, и это большая трагедия для их родителей.
Однако случай маленького Джексона Барнса из английского городка Карлайл вовсе уникальный. Симптомы рака у него появились буквально через пару месяцев после рождения.
Страшная новость
Малышу было всего пару месяцев от рождения, когда с его здоровьем стали происходить странные и тревожные изменения. Животик мальчика был слишком плотным, «каменным».
Обеспокоенная мать Джексона Хейли в августе 2022 года отвезла его в отделение неотложной помощи, подозревая, что у него круп — сужение дыхательных путей, из-за которого дети характерно кашляют.
Она была уверена, что в больнице ему просто дадут лекарство и отправят домой. Однако в итоге Джексона перевели в детское отделение и отвезли на УЗИ.
Малышу поставили диагноз «гепатобластома» — это злокачественная опухоль печени, которая развивается из эмбриональной плюрипотентной закладки.
Справка
Это очень редкое заболевание: его находят у одного из 750 тысяч детей.
Точная причина гепатобластомы неизвестна, но дети подвергаются более высокому риску, если они родились преждевременно, имеют гемигипертрофию (когда одна сторона тела растет быстрее, чем другая) или синдром Беквита — Видемана.
Вот несколько симптомов гепатобластомы:
вздутие живота;
боли в животе;
желтушность кожи;
лихорадка;
тошнота;
рвота.
Лечение
Первый этап лечения Джексона занял девять месяцев: малыш прошел через 12 циклов химиотерапии. И поначалу все было хорошо, болезнь отступала. Однако позднее сканирование выяснило: рак успел распространиться на легкие.
В поисках альтернативных методов лечения врач Джексона обратился к специалистам со всего мира. Американские врачи предложили способ, который обычно используют для лечения лимфомы. Исследования показали, что этот метод может помочь пациентам с гепатобластомой: пятилетняя и десятилетняя выживаемость достигает 60%.
После этого Джексон также перенес операцию по удалению части печени. Через год после постановки диагноза, в августе 2023 года, его признали свободным от рака.
«Я почувствовала облегчение, счастье и будто снова смогла дышать», — признается мама мальчика.
Есть довольно высокий риск, что рак вернется. Однако если Джексон достигнет пятилетней ремиссии, его признают официально выздоровевшим.
Сейчас мальчик ведет обычную жизнь: начал ходить, его отдали в детский сад, он играет с любимой старшей сестрой.
Как признается Хейли, болезнь сына очень сильно изменила ее мировоззрение.
«Все мое восприятие жизни полностью изменилось. Меня не волнует, что думают другие. Это просто не имеет значения. Главное — мои дети», — рассказала женщина в беседе с