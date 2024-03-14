Младенец мучился от твердого животика: оказалось, что у него был рак печени

Справка

Это очень редкое заболевание: его находят у одного из 750 тысяч детей.

Точная причина гепатобластомы неизвестна, но дети подвергаются более высокому риску, если они родились преждевременно, имеют гемигипертрофию (когда одна сторона тела растет быстрее, чем другая) или синдром Беквита — Видемана.

Вот несколько симптомов гепатобластомы: