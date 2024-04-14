Поэтому и портятся: 4 правила хранения продуктов в холодильнике, о которых вы могли не знать

Овощи и фрукты обычно хранятся в самом нижнем отсеке холодильника. В современных моделях поддерживается не только оптимальный температурный режим, но и уровень влаги. Тем не менее часто плоды и зелень все равно быстро портятся, потому что их кладут в холодильник прямо в полиэтиленовом пакете, в котором принесли из магазина.