Поэтому и портятся: 4 правила хранения продуктов в холодильнике, о которых вы могли не знать

Даже в самом современном и технологичном холодильнике колбаса, молоко или яблоки могут испортиться всего за пару дней.
Часто это происходит потому, что продукты просто неправильно упаковали или положили не на ту полку. Эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала о неочевидных лайфхаках, которые помогут сохранить продукты свежими и вкусными дольше. Вот главные правила.
Врач лаборатории «Гемотест»
Не храните в пакете
Овощи и фрукты обычно хранятся в самом нижнем отсеке холодильника. В современных моделях поддерживается не только оптимальный температурный режим, но и уровень влаги. Тем не менее часто плоды и зелень все равно быстро портятся, потому что их кладут в холодильник прямо в полиэтиленовом пакете, в котором принесли из магазина.
«В пакете скапливается конденсат, и под его воздействием продукты загнивают. Чтобы этого избежать, лучше хранить овощи и фрукты в ящике россыпью, положив на дно специальный антибактериальный коврик», — советует врач.
Также можно купить специальную емкость для зелени, в которую наливают воду, ставят в нее «букет» и закрывают крышкой. Упакованные таким образом петрушка, укроп или базилик хранятся до двух недель, не желтеют и не вянут.
Свежие грибы тоже не стоит держать в полиэтилене или пластиковом поддоне, в котором они продаются, — лучше сразу переложить в бумажный пакет.
В полиэтиленовых пакетах, пищевой пленке и заводской или магазинной упаковке вредно хранить не только овощи и фрукты, но и сыры, колбасы, мясо, рыбу, готовую еду. Лучше всего раскладывать продукты по прозрачным контейнерам с крышками. В них еда практически не впитывает окружающие запахи и дольше остается свежей, поддерживать порядок в холодильнике с такой упаковкой гораздо проще.
Самые доступные — пластиковые контейнеры. Но такую тару придется менять раз в несколько месяцев: пластик со временем впитывает запах еды и покрывается царапинами, в которых задерживаются бактерии. Кроме того, в таких емкостях нельзя хранить маринады и кислые соусы, так как они разъедают пластиковые стенки.
Для упаковки сыра, колбасы, выпечки можно использовать пергаментную бумагу или фольгу.
Им не место в холодильнике
Огурцы и помидоры лучше не хранить в холодильнике. Эти плоды содержат большое количество влаги, которая при замерзании портит вкус и консистенцию продукта. Если огурцы и помидоры не перезрелые, несколько дней они неплохо сохраняются при комнатной температуре.
Картошке, к слову, тоже не место в холодильнике. При низкой температуре в клубнях разрушается крахмал и образуется сахар, и она становится неприятно сладкой.
Не ставьте в дверцу
Часто в дверцу холодильника ставят молоко, питьевые йогурты, кефир. Это не самое лучшее решение, так как именно в этой зоне самая высокая температура — около +8 °C. Если молочные продукты планируется хранить дольше нескольких часов, лучше переставить их на одну из полок холодильника.
Зато эта зона идеально подходит для соусов, соков, лекарств и косметических средств.
«Что касается яиц, то, если их употребляют сравнительно редко, рекомендуется хранить их в самом холодильнике, а не в ячеистом отсеке дверцы», — советует врач.
Правила заморозки
Замораживать продукты лучше в специальных пакетах или в тех же контейнерах. Главное — подписывать название продукта и дату фасовки, потому что понять, что именно находится в замороженном свертке и как давно его положили в морозилку, бывает сложно.
В морозилке традиционно хранят сырые продукты: мясо, птицу, рыбу, пельмени, ягоды и овощные смеси. Но на этом ее потенциал не заканчивается.
«Заморозку хорошо переносят многие готовые блюда: суп, рагу, мясо с гарниром, сырники, котлеты, выпечка, компоты. Их фасуют по порционным контейнерам или пакетам и отправляют в морозилку», — объясняет эксперт.
Можно потратить один день в месяц на подготовку запаса замороженной домашней еды и потом экономить время в будние дни, когда готовить полноценный ужин после работы некогда.
«Но не стоит хранить в морозильной камере молочные блюда: сливки, кефиры, йогурты, десерты, кремы. При оттаивании они расслаиваются и теряют привычный вкус и консистенцию, — объясняет врач. — Не рекомендуется таким образом заготавливать водянистые или нежные овощи и зелень: помидоры, редис, огурцы, листья салата. Не пойдут на пользу низкие температуры отварным макаронам и рису».