Не вздумайте так мыть холодильник: вот совет врача, как это делать правильно

Визуально внутренняя часть холодильника и морозилка могут выглядеть чистыми, даже если он год используется без генеральной уборки. Но это совсем не значит, что прибор безопасен для здоровья. Хотя большинство патогенных вирусов и бактерий не любят холод, и тем более — замораживание, это не значит — что холодильник совершенно безопасен и его не нужно регулярно мыть и обрабатывать.
Особенно много споров вызывает система No Frost, многие считают, что такие приборы вообще не нужно размораживать, а значит — и мыть. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с врачом иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.
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Обычный или No Frost: в чем разница
Обычные холодильники работают, создавая в морозилке корочку льда, одновременно с этим замораживая продукты. Эти приборы относительно просты и дешевы, но требуют регулярной разморозки. Она проводится по мере того, как намерзает много «снега». Чем чаще открывается холодильник, тем больше тепла и влаги попадает в камеру, и тем чаще нужно его размораживать и мыть. Обычно это делают раз в 2-3 месяца.
Холодильники с системой No Frost дороже, она помогает предупреждать образование инея внутри прибора. Продавцы в магазинах могут вас уверять — эти модели не нуждаются в разморозке, уход за ними — минимальный. Но производители предупреждают о том, что периодическая разморозка нужна и этим приборам.
Бактерии все равно есть
В обычных холодильниках влажность может быть повышенной за счет помещаемых в него продуктов. Но температура поддерживается не всегда идеально, поэтому в них могут размножаться патогенные бактерии. Наиболее малонаселенная бактериями часть холодильника — это морозилка. При температуре ниже минус 10°С размножение любой патогенно флоры затормаживается. Но сами бактерии или их споры могут сохраняться на продуктах.
«Холодильный отсек — более опасен. Среди наиболее частых патогенных микроорганизмов можно выделить листерии (они отлично живут при низких температурах), кишечные палочки, сальмонеллы и стафилококки с кампилобактерами. Они могут размножаться медленнее, чем в теплых условиях, но тем не менее — это риск инфекций и пищевых отравлений», — предупреждает врач.
Как мыть холодильник
Чтобы предупредить опасности, удалить запахи и загрязнения на полках и стенках холодильника, остатки продуктов и жидкостей, прибор нужно регулярно мыть. Чтобы сделать это правильно, стоит соблюдать относительно простые правила.
Мойте только отключенный от сети прибор, за исключением тех, у которых есть изолированные отдельные камеры, которые можно отключить одну независимо от другой. В противном случае можно испортить холодильник — теплый воздух провоцирует образование конденсата с наледью.
Обычный холодильник стоит мыть раз в квартал, с системой No Frost — один раз в полгода.
Перед уборкой внутри камер нужно полностью разморозить прибор, вынув из него полки, ящики и съемные детали.
Не стоит использовать для форсированной разморозки кастрюли с кипятком, фен и другие нагревательные приборы.
Чем и как обработать
«Просто удалить остатки разлитого напитка или пятна от продуктов можно обычной кухонной тряпкой, смоченной в воде», — продолжает Елена Парецкая. — «Для полной уборки и обработки прибора важно помнить определенный алгоритм. Ее проводят от верхней части, двигаясь вниз, не пропуская углы, труднодоступные места и выемки от полок, все их нужно тщательно промыть, используя щетку».
Как сами камеры, так и съемные детали — ящики, полки, нужно тщательно промыть со специальными очищающими и дезинфицирующими растворами. Это могут быть лимонная кислота — 1 ст.ложка на стакан воды, 10 мл нашатырного спирта на стакан воды, смесь уксуса (не эссенции, а 6% уксус) с водой в равных пропорциях.
Также используют раствор соды (2 ст.ложки на 200 мл воды) или 6% перекись водорода (в пропорции 1 к 1), раствор хозяйственного мыла.
Это важно
Нужно мыть холодильник не только внутри, сами камеры, но и друге его важные детали. Следуйте этой простой инструкции:
Начните с конденсатора — он располагается на задней стенке холодильника, копит много пыли. Его можно очистить пылесосом или щеткой с длинной ручкой.
Отверстие слива — его нужно очистить от налета и промыть с дезинфицирующими средствами.
Дренажное отверстие поможет очистить щетка маленького размера.
Стенки холодильника можно промыть моющими растворами и мягкой тряпкой, протереть насухо.
По уплотнителям на дверцах можно пройтись старыми зубными щетками с раствором соды, резинки протереть мокрой тряпкой.
Затем нужно вытереть все поверхности чистой сухой тряпкой, дать холодильнику минут 15 для проветривания и включать прибор, заполняя его продуктами.