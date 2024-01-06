Не вздумайте так мыть холодильник: вот совет врача, как это делать правильно

Визуально внутренняя часть холодильника и морозилка могут выглядеть чистыми, даже если он год используется без генеральной уборки. Но это совсем не значит, что прибор безопасен для здоровья. Хотя большинство патогенных вирусов и бактерий не любят холод, и тем более — замораживание, это не значит — что холодильник совершенно безопасен и его не нужно регулярно мыть и обрабатывать.