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Они есть в вашем холодильнике: эти 9 продуктов помогут остановить разрушение почек

Проанализируйте, какие продукты вы привыкли есть каждый день. Качество рациона может напрямую влиять на состояние почек и риски некоторых связанных с ними болезней.

18 сентября 2023
продукты почки польза
Источник:
IStockphoto

Организм человека имеет уникальную систему очищения от всего ненужного. Почки в ней играют роль естественного фильтра. Этот орган за минуту пропускает через себя примерно 1,2 литра крови и очищает ее от токсических веществ. Кроме того, почки помогают избавляться от лишней жидкости, стабилизируют артериальное давление, участвуют в обмене кальция и фосфора.

На состояние почек во многом влияет рацион. Одни продукты могут укрепить их здоровье, другие, напротив, могут быть опасны, рассказывают эксперты Роспотребнадзора.

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Ученые выяснили: у людей, которые каждый день едят красное мясо в течение многих лет, риск развития хронических недугов почек увеличивается. А вот белое мясо в этом плане безопасно. Поэтому врачи рекомендуют в рамках ежедневного рациона чаще есть постный мясной белок в сочетании с молочным и растительным.

Найти полезный белок можно в следующих продуктах:

  • бобы;

  • орехи;

  • соя и соевые продукты, такие как тофу;

  • нежирное молоко и молочные продукты;

  • яйца;

  • курица;

  • индейка.

Кроме того, стоит обратить внимание на хорошую жирную рыбу. В ней много омеги-3 кислот, которые помогают стабилизировать кровяное давление и укрепляют тем самым почки. Больше всего жирных кислот содержится в морской и океанической рыбе.

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Кроме того, для почек очень полезны зеленые овощи. В них много антиоксидантов, защищающих организм и способствующих обновлению клеток. Впрочем, есть один важный нюанс: в некоторых таких овощах есть оксалаты, повышающие риск образования камней в почках. Так, оксалаты есть в шпинате, щавеле, а еще в арахисе и шоколаде. Нейтрализовать их действие помогут продукты с кальцием — например, сыр, творог, молоко.

Еще одно важное условие для здоровых почек — пить достаточно чистой воды. Обезвоживание также повышает вероятность столкнуться с мочекаменной болезнью. А еще при дефиците воды приток крови к органу ухудшается.

Следите за количеством соли в меню, ее переизбыток тоже вредит почкам. Стоит также ограничить напитки с большим количеством сахара и жирную еду. Убивают почки и вредные привычки — алкоголь и сигареты. Кроме того, для здоровья органа важно не злоупотреблять лекарствами и побольше двигаться.

Автор текста:Дарья Гапионок
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