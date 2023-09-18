Они есть в вашем холодильнике: эти 9 продуктов помогут остановить разрушение почек

Организм человека имеет уникальную систему очищения от всего ненужного. Почки в ней играют роль естественного фильтра. Этот орган за минуту пропускает через себя примерно 1,2 литра крови и очищает ее от токсических веществ. Кроме того, почки помогают избавляться от лишней жидкости, стабилизируют артериальное давление, участвуют в обмене кальция и фосфора.
На состояние почек во многом влияет рацион. Одни продукты могут укрепить их здоровье, другие, напротив, могут быть опасны, рассказывают
Ученые выяснили: у людей, которые каждый день едят красное мясо в течение многих лет, риск развития хронических недугов почек увеличивается. А вот белое мясо в этом плане безопасно. Поэтому врачи рекомендуют в рамках ежедневного рациона чаще есть постный мясной белок в сочетании с молочным и растительным.
Найти полезный белок можно в следующих продуктах:
бобы;
орехи;
соя и соевые продукты, такие как тофу;
нежирное молоко и молочные продукты;
яйца;
курица;
индейка.
Кроме того, стоит обратить внимание на хорошую жирную рыбу. В ней много омеги-3 кислот, которые помогают стабилизировать кровяное давление и укрепляют тем самым почки. Больше всего жирных кислот содержится в морской и океанической рыбе.
Кроме того, для почек очень полезны зеленые овощи. В них много антиоксидантов, защищающих организм и способствующих обновлению клеток. Впрочем, есть один важный нюанс: в некоторых таких овощах есть оксалаты, повышающие риск образования камней в почках. Так, оксалаты есть в шпинате, щавеле, а еще в арахисе и шоколаде. Нейтрализовать их действие помогут продукты с кальцием — например, сыр, творог, молоко.
Еще одно важное условие для здоровых почек — пить достаточно чистой воды. Обезвоживание также повышает вероятность столкнуться с мочекаменной болезнью. А еще при дефиците воды приток крови к органу ухудшается.
Следите за количеством соли в меню, ее переизбыток тоже вредит почкам. Стоит также ограничить напитки с большим количеством сахара и жирную еду. Убивают почки и вредные привычки — алкоголь и сигареты. Кроме того, для здоровья органа важно не злоупотреблять лекарствами и побольше двигаться.