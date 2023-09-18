Они есть в вашем холодильнике: эти 9 продуктов помогут остановить разрушение почек

Кроме того, для почек очень полезны зеленые овощи. В них много антиоксидантов, защищающих организм и способствующих обновлению клеток. Впрочем, есть один важный нюанс: в некоторых таких овощах есть оксалаты, повышающие риск образования камней в почках. Так, оксалаты есть в шпинате, щавеле, а еще в арахисе и шоколаде. Нейтрализовать их действие помогут продукты с кальцием — например, сыр, творог, молоко.