У первичного донора берут кровь из пальца и экспресс-методом определяют группу крови, резус-фактор и уровень гемоглобина. У женщин этот показатель должен составлять 125–165 г/л, у мужчин — 135–180 г/л. Донора осматривает врач-трансфузиолог. Если противопоказаний к процедуре не обнаружено, донор располагается на специальной кушетке, у него из вены берут порцию крови — обычно 450 мл (10% от общего объема крови в организме) . Процедура занимает около 15 минут. Если у человека берут не цельную кровь, а только плазму, процедура длится 30–40 минут.