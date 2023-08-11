Ежедневно донорская кровь спасает жизнь многим людям. Цельная кровь и ее компоненты необходимы для переливаний при большой кровопотере после травм, во время операций, при осложненных родах, лечении онкологических заболеваний, хронических анемий, которые сопровождаются выраженным снижением гемоглобина. В прошлом году в России донорами стали более 1,4 млн человек. Эксперт лаборатории «Гемотест» врач-хирург Нина Зубова рассказала «Доктору Питеру», кто может сдавать кровь и как проходит процедура.
Хирург лаборатории «Гемотест»
Зачем вообще переливать кровь
Переливание крови или ее компонентов требуется в достаточно серьезных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью. Прежде всего это острая кровопотеря при авариях, ранениях, операциях. Если быстро не возместить потерю крови, организму банально не хватит кислорода, человек погибнет. Кроме того, кровь переливают при опухолях, тяжелых анемиях, нарушении свертывания крови и некоторых обменных патологиях.
Ежедневно расходуются тонны крови, которые нужно восполнять за счет добровольной сдачи. При этом для доноров нет никаких рисков, потеря небольшого объема крови никак не навредит здоровью.
Кто может стать донором крови
Донором крови может стать дееспособный человек в возрасте от 18 до 60 лет с российским гражданством или видом на жительство. Вес донора должен быть более 50 кг.
У процедуры существует ряд ограничений. Абсолютными противопоказаниями к донорству являются ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания. Временно нельзя сдавать кровь в период беременности и грудного вскармливания, после хирургических вмешательств, ангины, ОРВИ и гриппа, нанесения татуировки или процедуры пирсинга.
Полный перечень временных и постоянных ограничений можно посмотреть на сайте «Служба крови».
Куда идти, чтобы сдать кровь
Чтобы стать донором, необходимо обратиться на ближайшую станцию переливания крови, взяв с собой документ, удостоверяющий личность. За два дня до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за час до процедуры нужно воздержаться от курения. Лучше запланировать процедуру на утро: в это время организм легче переносит кровопотерю.
Что делают в первый раз
У первичного донора берут кровь из пальца и экспресс-методом определяют группу крови, резус-фактор и уровень гемоглобина. У женщин этот показатель должен составлять 125–165 г/л, у мужчин — 135–180 г/л. Донора осматривает врач-трансфузиолог. Если противопоказаний к процедуре не обнаружено, донор располагается на специальной кушетке, у него из вены берут порцию крови — обычно 450 мл (10% от общего объема крови в организме). Процедура занимает около 15 минут. Если у человека берут не цельную кровь, а только плазму, процедура длится 30–40 минут.
Что нужно сразу после забора крови
После сдачи крови рекомендуется 10–15 минут посидеть спокойно. Если кружится голова или возникает ощущение слабости, нужно обратиться за помощью к медицинскому персоналу. В первый день после процедуры лучше воздержаться от физических нагрузок и употребления алкоголя. Кроме того, в течение десяти дней нельзя вакцинироваться. Для скорейшего восстановления необходимо регулярно и правильно питаться и пить больше жидкости.
Безопасна ли эта процедура
Во всех учреждениях службы крови используют только одноразовые стерильные инструменты и системы для взятия крови. Это предотвращает возможность заражения инфекциями, передаваемыми через кровь.
Сама процедура для здорового человека абсолютно безопасна. Доза крови или плазмы, которую берут у донора, обоснована многолетними медицинскими исследованиями. Если соблюдать все рекомендации, то процедура не нанесет организму вреда.
Но стоит помнить, что полное восстановление после сдачи цельной крови занимает 30–40 дней, а после сдачи плазмы — около двух недель, поэтому слишком часто становиться донором нельзя.
Что происходит с донорской кровью дальше
Полученную порцию крови проверяют молекулярными методами на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Чаще всего донорскую кровь разделяют на компоненты. С помощью центрифуги из нее выделяют плазму, эритроцитарную массу и тромбоциты. Лейкоциты при переливании не используют.
К эритроцитам добавляют питательный раствор и используют для восполнения кровопотерь при травмах, родах, операциях. Также эритроциты нужны для замены крови новорожденным при тяжелых врожденных заболеваниях.
Плазму применяют при массивных кровопотерях и нарушении свертываемости крови. Кроме того из нее делают некоторые препараты.
Тромбоциты необходимы пациентам, если их собственных кровяных пластинок недостаточно или они не выполняют свою функцию. Их используют во время курсов химиотерапии, для лечения заболеваний крови (например, лейкемии).