Терапевт Лопатин перечислил 6 анализов, которые нужно сдавать ежегодно

Болезни щитовидной железы становятся все более распространенными в современном мире. Особенно в тех странах, где жители чаще сталкиваются с дефицитом йода. Орган отвечает за синтез гормонов и регулирование метаболизма. Сбой в работе щитовидки влечет за собой самые разные проблемы со здоровьем, от ожирения до депрессии и нарушения репродуктивной функции . Для оценки состояния органа применяют УЗИ, однако для ежегодного контроля полезно использовать и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). На основе результатов исследования можно определить гипотиреоз или гипертиреоз — недостаточную или избыточную выработку гормонов щитовидной железы.