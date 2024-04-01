Нормы тромбоцитов в крови: что будет, если их мало или много

Важным звеном в такой сложной системе, защищающей организм от кровотечений, являются тромбоциты. Эти кровяные пластинки образуются в костном мозге из одной из самых крупных клеток в организме — мегакариоцита. Основная их функция — образование механических пробок во время нормальной гемостатической реакции в ответ на повреждение сосудов. Проще говоря, при любых повреждениях, ранениях сосудов они выполняют функции лейкопластыря, заклеивающего дефекты в стенках . Если это мелкие дефекты, подобных действий вполне хватает, чтобы предупредить потерю крови из сосуда. При более обширных — они становятся своего рода скорой помощью, а затем подключаются и более сложные механизмы. Нормальным считается уровень тромбоцитов в диапазоне 150-450 х 10 9 /л.