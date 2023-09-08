Исследователи использовали национальные медицинские записи для отслеживания диагнозов венозной тромбоэмболии у двух миллионов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, живших в Дании в период с 1996 по 2017 год и не имевших ранее в анамнезе тромбов, рака, гистерэктомии или лечения бесплодия.