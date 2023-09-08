Некоторые сочетания таблеток могут быть очень опасными для вашего здоровья. Так, есть исследование, которое показало: прием классических обезболивающих вместе с приемом гормональных контрацептивов увеличивает риск появления тромбов. Речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах вроде ибупрофена, который обычно используют для облегчения боли и воспаления.
Этот риск не столь велик, но эту информацию следует учитывать всем женщинам, которые предохраняются с помощью таблеток.
Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале, включало данные более чем о двух миллионах женщин.
Выяснилось, что риск образования тромбов был выше у женщин, которые употребляли обезболивающее одновременно с препаратами, содержащими прогестерон и эстроген. Меньший риск был у тех, кто использовал спирали и таблетки с прогестагеном.
Исследователи использовали национальные медицинские записи для отслеживания диагнозов венозной тромбоэмболии у двух миллионов женщин в возрасте от 15 до 49 лет, живших в Дании в период с 1996 по 2017 год и не имевших ранее в анамнезе тромбов, рака, гистерэктомии или лечения бесплодия.
Все контрацептивы авторы исследования поделили на три группы: высокого, среднего и низкого риска. Распределили таблетки в них, используя данные о связи препаратов с тромбами из предыдущих исследований.
Ученые пришли к выводу, что к гормональной контрацепции высокого риска относятся комбинированные таблетки, в которых есть 50 мкг либо эстрогена, либо прогестагена третьего или четвертого поколения. В группу среднего риска вошли остальные комбинированные пероральные контрацептивы. Группа низкого риска — это или отсутствие контрацептивов, или использование имплантатов и спиралей.
Исследователи узнали, что обезболивающие использовали 529 704 женщины, принимавшие гормональную контрацепцию. В среднем за 10 лет возникло 8710 венозных тромбов (2715 тромбоэмболий легочной артерии и 5995 тромбозов глубоких вен), а 228 (2,6%) женщин умерли в течение 30 дней после постановки диагноза.
Использование нестероидных противовоспалительных было связано с четырьмя дополнительными венозными тромбоэмболическими событиями в неделю на 100 000 женщин, не использующих гормональную контрацепцию, с 11 дополнительными событиями у женщин, использующих гормональную контрацепцию среднего риска, и с 23 дополнительными событиями у женщин, использующих гормональную контрацепцию высокого риска.