Терапевт Сухова объяснила, что произойдет, если не запивать таблетки водой

Когда врач прописывает лекарство, мы обычно не задумываемся над требованием запивать его водой. А что будет, если пренебречь этой рекомендацией? Какой именно водой лучше всего запивать препараты? На эти вопросы отвечает врач-терапевт Вера Сухова.