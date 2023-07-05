Терапевт Сухова объяснила, что произойдет, если не запивать таблетки водой

Когда врач прописывает лекарство, мы обычно не задумываемся над требованием запивать его водой. А что будет, если пренебречь этой рекомендацией? Какой именно водой лучше всего запивать препараты? На эти вопросы отвечает врач-терапевт Вера Сухова.
Большинство препаратов нужно запивать водой. Это нейтральное вещество, которое служит отличной средой для химических реакций между соединениями, что поможет лучше усвоиться лекарству.
Произойдет ли что-то страшное, если ничем таблетку не запивать? В лучшем случае препарат плохо растворится в желудке и его действие будет просто более медленным. А вот в худшем — таблетка может застрять при прохождении в пищеводе.
Чем в идеале запивать таблетки? Самый оптимальный напиток — очищенная теплая вода (или вода комнатной температуры) без газа. Холодная вода препятствует нормальному всасыванию и может вызвать пищевые расстройства: диарею, тошноту, рвоту и так далее. Горячая — может обжечь пищевод и преждевременно растворить таблетку. Рекомендуемый объем жидкости — от 100 мл.
Допустимо использование молока, оно обволакивает слизистую желудка и облегчает всасывание препарата. Особенно важно это при постоянном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов и некоторых гормонов.
Минеральная вода повышает риск химической реакции с активным веществом, содержащимся в препарате. Поэтому минералка, особенно газированная, не подойдет для запивания таблеток.
Соки тоже не стоит использовать. Некоторые из них имеют высокую кислотность и препятствуют нормальному поступлению в кровь препаратов.
Чай и кофе ухудшают всасывание гормонов, спазмолитиков, противокашлевых и некоторых офтальмологических средств.
Алкоголь также недопустим для запивания таблеток: этиловый спирт может ослабить или усилить эффект действия препарата и даже вызвать развитие побочных эффектов.
Кстати
Заниматься самолечением — плохая идея. Проводить диагностику и выписывать лекарства должен квалифицированный специалист. Прием некоторых лекарств без рецепта может привести к самым печальным последствиям. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.