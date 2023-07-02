«Молодильная пятерка»: какие продукты помогут дольше не стареть

Наш организм нуждается в полезных полиненасыщенных жирах для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, адекватной работы нервной системы, сердца и здоровых суставов. В морской жирной рыбе есть омега-3. А еще витамин D, который тоже очень важен для молодости. В 100 граммах дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма.