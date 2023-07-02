«Молодильная пятерка»: какие продукты помогут дольше не стареть

Ваш внешний вид во многом зависит от образа жизни. Если хотите как можно дольше оставаться молодыми и не переживать о морщинах, важно выстроить грамотный рацион питания. О главных продуктах для красоты и хорошего самочувствия
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Жирная рыба
Наш организм нуждается в полезных полиненасыщенных жирах для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, адекватной работы нервной системы, сердца и здоровых суставов. В морской жирной рыбе есть омега-3. А еще витамин D, который тоже очень важен для молодости. В 100 граммах дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма.
Молочные продукты
Есть мнение, будто «молочка» вообще не нужна взрослым людям. Однако есть исследование, которое доказало: биологическое старение организма проходит медленнее у любителей маложирного коровьего молока. Если лактоза у вас усваивается не слишком хорошо, обратите внимание на кисломолочные продукты. Сыр, творог, кефир и йогурты содержат много белка и кальция.
Фрукты и ягоды
Не важно, идет ли речь о доступных яблоках или более экзотических вариантах. В любом случае фрукты и ягоды — бесценный источник пищевых волокон, природного сахара, антиоксидантов. Все эти нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами, одними из главных факторов старения.
Овощи
Овощи — один из главных источников клетчатки, которая помогает пищеварению. Ученые выяснили: пожилые люди, которые потребляют достаточно пищевых волокон, на 80 % чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье. А еще клетчатка помогает снизить риск развития диабета второго типа и уровень плохого холестерина. Наконец, пищевые волокна дают продолжительное чувство насыщения и помогают худеть без чувства голода.
Продукты с растительным белком
Белок особенно важен для людей в возрасте. Животный белок богат естественными трансжирами, и в больших количествах он может вредить сердцу и сосудам. Поэтому с красным мясом стоит быть осторожней. А вот продукты с растительным белком отлично усваиваются, дают заряд полезной клетчатки, обогащают организм витаминами и минералами, позволяют сохранить молодость и красоту. Присмотритесь к орехам, чечевице, фасоли, гороху, сое.