Эти 7 особенностей есть только у людей с эмоциональным интеллектом выше среднего

Слышать свои эмоции и желания и осознавать, называть их в моменте, умеет далеко не каждый. Вот сейчас я злюсь, а сейчас мне грустно, страшно, одиноко… Казалось бы, просто? Но не всегда можно правильно распознавать свои эмоции и тем более управлять ими.
Если человек точно понимает эмоции и чувства — свои и других людей, реагирует на них, то он способен строить крепкие отношения, справляться со стрессами и конфликтами и в целом доволен своей жизнью.
Как же узнать, что коэффициент эмоционального интеллекта у вас выше, чем у других? Есть семь признаков, пишет
Вы благодарны за то, что уже имеете
Если вы акцентируете свое внимание на том, чего у вас нет, вы обречены на переживания и неуспех. Куда лучше, когда вы все время помните о том, что вы уже имеете. Это позволяет стремиться еще к большему и достигать новых целей, быть максимально эффективным.
Вы осознаете, что идеальных людей не существует
Высокий эмоциональный интеллект подразумевает, что человек понимает: идеальных людей нет. В каждом есть свои плюсы и минусы — как в вас, так и в тех, кто находится рядом с вами. Это честная позиция, и именно она помогает спокойнее относиться к себе и окружающим — видеть не только их недостатки, но и достоинства, избегать нереалистичных ожиданий.
Вы любопытны
Вы открыты новому и готовы удивляться. Это хорошее качество. Любопытство позволяет искать ответы на самые разные вопросы и находить их — становиться умнее, лучшей версией самого себя. В желании и стремлении познавать проявляется высокий эмоциональный интеллект человека, его страсть к жизни и позитивная энергия. Они привлекают новых людей в вашу жизнь и новые возможности.
Вы осознаете, на что вы реально способны, а на что — нет
Вы хорошо знаете себя, свои сильные и слабые стороны. Это позволяет оптимально распределять свои силы, адекватно воспринимать себя в мире, достигать успеха в жизни.
Вы эмпатичны
Высокий эмоциональный интеллект предполагает, что человек способен сопереживать другим, понимать чужие эмоции, а главное — принимать, позволять людям их испытывать. Это дает возможность разрешать даже самые сложные негативные ситуации и конфликты.
Вы готовы к переменам
Умение хорошо адаптироваться к внешним изменениям, принимать их, а не считать себя жертвой — тоже признак высокого эмоционального интеллекта. Если вы не обвиняете государство, супруга, начальника, родных во всем, что случается с вами в жизни, а пытаетесь понять, что вы сами можете изменить, как исправить ситуацию, то тогда способны рассмотреть в происходящем и новые возможности для себя.
Вы заботитесь о своем физическом и психическом здоровье
Заботиться о своем теле и психике — проходить медицинские чекапы, много двигаться, есть полезную пищу, достаточно отдыхать, общаться с приятными для вас людьми — важный навык для человека с высоким эмоциональным интеллектом. Ведь понимание, что здоровье физическое и психическое — основа качественной и счастливой жизни, позволяет добиться всего, чего вам хочется.