Эти 7 особенностей есть только у людей с эмоциональным интеллектом выше среднего

Высокий эмоциональный интеллект подразумевает, что человек понимает: идеальных людей нет. В каждом есть свои плюсы и минусы — как в вас, так и в тех, кто находится рядом с вами. Это честная позиция, и именно она помогает спокойнее относиться к себе и окружающим — видеть не только их недостатки, но и достоинства, избегать нереалистичных ожиданий.