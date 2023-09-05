Снимите «пивные очки»: правда ли, что алкоголь делает женщин привлекательнее в глазах мужчин

Раньше ученые уже пытались исследовать вопрос, насколько выпитое спиртное повышает привлекательность окружающих. Были работы, которые
«Восприятие физической привлекательности — важнейший аспект человеческих отношений, но он редко изучается в связи с алкоголем», — признают авторы исследования и ликвидируют пробел.
«Пивные очки»
Рейтинг привлекательности окружающих в зависимости от выпитого алкоголя ученые изучали только на мужчинах, предложив участникам исследования посмотреть на фотографии людей до употребления спиртного и после.
В эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 21 до 27 лет. Одни пили алкоголь, другие — напиток без градусов. Испытуемые оценивали физическую привлекательность людей по шкале Лайкерта, где ответы даются по диапазону: респонденты указывают свой уровень согласия или несогласия по пятибалльной шкале.
Выяснилось, что количество принятого на грудь спиртного никак не делает другого человека красивее в глазах пьющего. Пьяный никогда не выберет того, кто не в его вкусе по тем или иным причинам.
Жидкая храбрость
«При этом мы наблюдали значительное влияние алкоголя на выбор взаимодействия с более привлекательными людьми, — отмечают исследователи. — После употребления спиртного люди с большей вероятностью предпочитали взаимодействовать с наиболее привлекательными для них объектами, чем после напитков без градуса».
Исследователи отмечают, что понятие «пивные очки», когда алкоголь якобы делает других в глазах пьяного привлекательнее, — это не более чем миф. Правильнее будет назвать этот феномен «жидкая храбрость».
«Алкоголь отключает страх отказа, усиливает желание флиртовать, сексуальное воображение и сексуальное поведение и увеличивает вероятность выбора наиболее привлекательных целей для будущего взаимодействия», — резюмируют исследователи.
Как понравиться другому
Ранее психолог объяснил, как легко и быстро понравиться другому человеку. По его словам, исследования говорят о том, что есть невербальные сигналы, которые, если их регулярно подавать, повысят вашу привлекательность в глазах других людей.
Так, стоит смотреть в глаза собеседника, поддерживать зрительный контакт, улыбаться, в меру активно жестикулировать и немного наклоняться к нему вперед. А еще важны тон голоса и интонации. Подробнее можно узнать в материале «Доктора Питера».