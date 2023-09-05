Снимите «пивные очки»: правда ли, что алкоголь делает женщин привлекательнее в глазах мужчин

«При этом мы наблюдали значительное влияние алкоголя на выбор взаимодействия с более привлекательными людьми, — отмечают исследователи. — После употребления спиртного люди с большей вероятностью предпочитали взаимодействовать с наиболее привлекательными для них объектами, чем после напитков без градуса».