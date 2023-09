Снимите «пивные очки»: правда ли, что алкоголь делает женщин привлекательнее в глазах мужчин

Раньше ученые уже пытались исследовать вопрос, насколько выпитое спиртное повышает привлекательность окружающих. Были работы, которые доказывали эту закономерность. Но ученые Стэнфордского университета опровергли предыдущие исследования . По крайней мере, в отношении мужчин. Их выводы опубликованы на сайте Journal of Studies on Alcohol and Drugs.