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Снимите «пивные очки»: правда ли, что алкоголь делает женщин привлекательнее в глазах мужчин

«После пива все девушки кажутся красивыми», — заявляют мужчины. Есть даже такое понятие — «пивные очки». Правду об этом феномене решили выяснить ученые Стэнфордского университета. Их выводы — в материале «Доктора Питера».

5 сентября 20235
алкоголь привлекательность
Источник:
iStockphoto

Раньше ученые уже пытались исследовать вопрос, насколько выпитое спиртное повышает привлекательность окружающих. Были работы, которые доказывали эту закономерность. Но ученые Стэнфордского университета опровергли предыдущие исследования. По крайней мере, в отношении мужчин. Их выводы опубликованы на сайте Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

«Восприятие физической привлекательности — важнейший аспект человеческих отношений, но он редко изучается в связи с алкоголем», — признают авторы исследования и ликвидируют пробел.

«Пивные очки»

Рейтинг привлекательности окружающих в зависимости от выпитого алкоголя ученые изучали только на мужчинах, предложив участникам исследования посмотреть на фотографии людей до употребления спиртного и после.

В эксперименте участвовали мужчины в возрасте от 21 до 27 лет. Одни пили алкоголь, другие — напиток без градусов. Испытуемые оценивали физическую привлекательность людей по шкале Лайкерта, где ответы даются по диапазону: респонденты указывают свой уровень согласия или несогласия по пятибалльной шкале.

Выяснилось, что количество принятого на грудь спиртного никак не делает другого человека красивее в глазах пьющего. Пьяный никогда не выберет того, кто не в его вкусе по тем или иным причинам.

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Жидкая храбрость

«При этом мы наблюдали значительное влияние алкоголя на выбор взаимодействия с более привлекательными людьми, — отмечают исследователи. — После употребления спиртного люди с большей вероятностью предпочитали взаимодействовать с наиболее привлекательными для них объектами, чем после напитков без градуса».

Исследователи отмечают, что понятие «пивные очки», когда алкоголь якобы делает других в глазах пьяного привлекательнее, — это не более чем миф. Правильнее будет назвать этот феномен «жидкая храбрость».

«Алкоголь отключает страх отказа, усиливает желание флиртовать, сексуальное воображение и сексуальное поведение и увеличивает вероятность выбора наиболее привлекательных целей для будущего взаимодействия», — резюмируют исследователи.

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Как понравиться другому

Ранее психолог объяснил, как легко и быстро понравиться другому человеку. По его словам, исследования говорят о том, что есть невербальные сигналы, которые, если их регулярно подавать, повысят вашу привлекательность в глазах других людей.

Так, стоит смотреть в глаза собеседника, поддерживать зрительный контакт, улыбаться, в меру активно жестикулировать и немного наклоняться к нему вперед. А еще важны тон голоса и интонации. Подробнее можно узнать в материале «Доктора Питера».

Автор текста:Анна Майская
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