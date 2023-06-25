С лица воду не пить: 5 качеств в человеке, которые привлекают больше, чем красота

Быть собой — великое искусство. Именно это качество позволяет вам выделяться среди других людей. Вы можете потратить всю свою жизнь на погоню за недостижимыми идеалами в попытке соответствовать стандартам, а можете сосредоточиться на том, чтобы показать миру свою индивидуальность. И такой подход позволит вам не только чувствовать себя увереннее, но и привлекать в свою жизнь близких по духу людей.