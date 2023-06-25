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С лица воду не пить: 5 качеств в человеке, которые привлекают больше, чем красота

Вы не можете изменить свой рост и черты лица без пластических операций. Однако есть вещи, которые еще больше притягивают к себе, и вот как раз над ними поработать вполне реально.

25 июня 2023
счастье секрет
Источник:
iStockphoto

Есть мнение, что красота в человеке — далеко не главное. Да, встречают, как правило, «по одежке», но привлекательным вас делает не только внешний вид, но и то, какой вы человек.

Существуют качества, которые впечатляют окружающих куда больше, чем просто эффектная внешность, пишет издание Mixnews.

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Чувство юмора

Человек, который умеет искренне смеяться и часто улыбается, всегда будет притягивать окружающих. Да и сам он наверняка окажется счастливее и сможет находить повод для радости в мелочах. Хорошая шутка или добрая улыбка порой способны буквально спасти чей-то день.

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Индивидуальность

Быть собой — великое искусство. Именно это качество позволяет вам выделяться среди других людей. Вы можете потратить всю свою жизнь на погоню за недостижимыми идеалами в попытке соответствовать стандартам, а можете сосредоточиться на том, чтобы показать миру свою индивидуальность. И такой подход позволит вам не только чувствовать себя увереннее, но и привлекать в свою жизнь близких по духу людей.

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Сострадание

Люди всегда ценят тех, кто способен проявить сочувствие, позаботиться о другом человеке и проявить искренний интерес. Хорошие слушатели обычно считаются хорошими друзьями, способными оказать поддержку. И к таким всегда тянутся.

Щедрость

Речь не только о готовности делиться материальным. Сама по себе привычка отдавать, не ожидая ничего взамен, — прекрасный жест, раскрывающий внутреннюю красоту. Щедрость красит вас как личность.

Знания

Ум — это новая сексуальность. Высокий интеллект позволяет вам развиваться и делает более привлекательным в глазах окружающих. Кроме того, это качество тоже помогает выделиться из толпы.

Есть избитое, но очень точное выражение: истинная красота всегда внутри. Работать над внутренним наполнением себя как человека очень важно.

Кстати

Еще одно очень важное умение — быть уверенным в себе на все сто. Зачастую именно уверенность делает человека таким притягательным, а ее отсутствие, напротив, мешает даже самым красивым людям. О том, как приобрести уверенность в себе, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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