Психологи в поликлиниках на прием одного человека выделят не меньше 50 минут

«Если говорить о том, сколько времени нужно на консультацию медицинского психолога, то минимум — 50 минут. Для поликлиник это покажется неожиданностью. Но мы ведь имеем дело с внутренним, душевным миром человека, — отметила на пресс-конференции в „Интерфаксе“ психолог Елена Исаева. — А человек может не сразу раскрыться или не захотеть раскрыться. Психологу нужно сначала познакомиться, провести оценку состояния, разобраться в том, что человек, возможно, не может даже сам выразить. Это очень тонкая, ювелирная работа».