Психологи в поликлиниках на прием одного человека выделят не меньше 50 минут

Бесплатные психологи при взрослых поликлиниках уже начали работу в Петербурге. По данным комздрава, пока психологическую помощь оказывают в 25 кабинетах в разных районах города. С 1 июля откроются еще 14.
Проблем с кадрами не ожидается: шесть вузов Петербурга ежегодно выпускают около 150-200 клинических (медицинских) психологов. Именно такие специалисты будут оказывать помощь в поликлиниках по ОМС. Записаться к ним можно через сайт «Здоровье петербуржца». Об этом на
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга
Не в каждой поликлинике
«Согласно новому порядку, один клинический психолог в Петербурге будет обслуживать 25 тысяч человек прикрепленного взрослого населения. То есть психологических кабинетов потребуется более ста на город, — пояснила Лариса Соловьева. — Записаться к психологу можно будет на сайте „Здоровье петербуржца“, расписание пока формируется. Также к психологу может направить лечащий врач. Планируется открыть 2-3 кабинета на крупные районы — Кировский, Приморский, Калининский, Выборгский, Невский, по одному-два — в небольших районах».
То есть в каждой поликлинике психолога не будет, уточнила эксперт.
«В своем районе можно будет записаться к психологу в ту поликлинику, в которой будет выложено его расписание, — не важно, приписаны вы к ней или нет. Информация о том, в каких медучреждениях будут открыты психологические кабинеты, появится на сайте комздрава», — пояснила Лариса Соловьева.
Главный внештатный специалист по медицинской психологии комздрава Санкт-Петербурга, д.п.н, завкафедрой общей и клинической психологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
50 минут на человека
«Если говорить о том, сколько времени нужно на консультацию медицинского психолога, то минимум — 50 минут. Для поликлиник это покажется неожиданностью. Но мы ведь имеем дело с внутренним, душевным миром человека, — отметила на пресс-конференции в „Интерфаксе“ психолог Елена Исаева. — А человек может не сразу раскрыться или не захотеть раскрыться. Психологу нужно сначала познакомиться, провести оценку состояния, разобраться в том, что человек, возможно, не может даже сам выразить. Это очень тонкая, ювелирная работа».
По ее словам, один психологический кабинет в поликлинике сможет принять в день не более 16 пациентов, причем часть из них — повторно. Одному обратившемуся за помощью в идеале потребуется не менее пяти консультаций, чтобы решить проблему.
Эксперт отмечает, что в процессе работы будет понятно, насколько востребована будет психологическая помощь в поликлиниках города, хватит ли первых 40 специалистов, а далее — и более 100.
«Наша главная задача — подготовить единые подходы и стандарты оказания помощи, чтобы в каждой поликлинике сидел высококвалифицированный медицинский психолог, который бы владел всеми видами помощи. Это, конечно, долгий процесс», — отмечает Елена Исаева.
Отмечается, что психологи в поликлиниках при необходимости могут направить пациента за помощью в специализированное учреждение — в психоневрологический диспансер. Например, если увидят клинические симптомы постстрессового расстройства».
Чем отличается простой психолог от клинического
«Клинический (медицинский) психолог — не врач. Он получает высшее гуманитарное образование, но с очень серьезной клинической подготовкой, — объяснила Елена Исаева. — Медицинские психологи проходят анатомию ЦНС, фармакологию, пропедевтику внутренних болезней, даже латынь. Медицинский психолог в большей степени, чем просто психолог может разобраться: у человека просто эмоциональная реакция или тревога, которая уже требует коррекции, работы с ней. Медицинский психолог традиционно работает рядом с врачом — неврологом, психиатром. Его функция — диагностика, оценка состояния и личности, нарушений, которые требуют вмешательства. Он всегда точно знает, где заканчиваются рутинные проблемы и начинаются симптомы — жалобы на состояние психического здоровья. Медицинский психолог — первичное звено в распознавании рисков развития психологического неблагополучия».
Ранее клинический психолог Александр Клочков прокомментировал инициативу Минздрава ввести должность психолога для помощи в рамках ОМС.
Он отметил, что с 1 июля очередей к психологам вряд ли можно ожидать, в том числе и потому, что в системе оказания медпомощи по ОМС есть свои нюансы и особенности.
«Как вы думаете, под запись в карточку человек многое сможет рассказать о своих душевных переживаниях - как ненавидит мужа и работу, обижен на ребенка? Я вот не думаю», — заявил Александр Клочков.