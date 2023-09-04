Помните про «эффект резинки»: почему мужу и жене надо спать в разных комнатах

« Страсть — это как натянутая эластичная лента . Когда пара максимально близка, наслаждается сексом, случается «эффект резинки»: лента провисает, натяжение пропадает, вместе с тем падает интерес к партнеру, — говорит психолог. — Как только пара расходится в разные стороны, интерес опять появляется. Поэтому очень важно понимать этот процесс и «не висеть» на любимом. По этой причине, если позволяют возможности, лучше иметь отдельные спальни и ходить друг к другу в гости. И вообще, иметь отдельную жизнь, чтобы было куда «оттянуться».