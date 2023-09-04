Помните про «эффект резинки»: почему мужу и жене надо спать в разных комнатах

Если почитать историю народов, то выяснится, что на Руси, в Азии и в некоторых странах Европы супруги спали раздельно. Многие практикуют раздельный сон и сейчас. Только периодически таким парам приходится отмахиваться от удивленных упреков близких: это же неправильно! Вы ведь уже не так близки, а значит, брак разрушаете.
«Доктор Питер» узнал у психологов, на самом ли деле, если супруги спят врозь, это говорит о проблемах в семье? Или это не больше чем миф?
Психолог
И да, и нет
«Разделение спален может быть как знаком возникших проблем, так и всего лишь индивидуальным выбором каждого партнера. Важно иметь открытую и честную коммуникацию с партнером на эту тему, чтобы найти оптимальное решение для обоих, — рассказал „Доктору Питеру“ психолог Сергей Розанов. — Таким образом, решение о том, спать ли в разных комнатах, индивидуально для каждой пары».
Плюсы раздельного сна
Лучше качество сна
«Разделение спален может способствовать лучшему качеству сна, особенно если партнеры имеют разный ритм и привычки», — считает психолог Сергей Розанов.
Сокращение конфликтов
«Храп одного из супругов, различия в предпочтениях по поводу температуры, освещенности, постельного белья, времени отхода ко сну и т.д. могут стать источником споров и непонимания. Разделение спален позволяет избежать таких конфликтов и сохранить мир в семье», — уверен эксперт.
Личное пространство
«Сочетание работы, ухода за детьми и других семейных обязанностей может не оставлять много времени для себя, — продолжает Сергей Розанов. — Разделение спален дает возможность иметь собственное пространство для отдыха и восстановления сил. Иногда нам просто надо побыть в одиночестве, чтобы восстановиться».
Минусы раздельного сна
Утрата близости
«Сон вместе способствует созданию более тесной связи между партнерами и укреплению эмоциональной связи. Разделение спален может снижать уровень близости в паре», — рассказывает эксперт.
Ощущение одиночества
«Если важным аспектом для партнера является физическое присутствие партнера рядом, то разделение спален может вызвать у него ощущение одиночества», — говорит психолог.
Семейная динамика
«Раздельный сон может повлиять на общую динамику в семье и отношения с детьми, — уверен Сергей Розанов. — Например, если муж и жена отдыхают в разных комнатах, это может влиять на общение каждого из них с детьми».
Психолог, эксперт по любовной зависимости. Автор собственной методики и четырех книг на тему отношений
Не забывайте про «эффект резинки»
«Отношения между партнерами проходят несколько стадий: восхищение, насыщение, пресыщение и даже отвращение, — продолжает психолог Ольга Наумова. — И многое в браке зависит от умения супругов балансировать между восхищением и насыщением».
Нередко проблемы в отношениях, какие-то перекосы, решаются дистанцией, отмечает эксперт.
«Страсть — это как натянутая эластичная лента. Когда пара максимально близка, наслаждается сексом, случается «эффект резинки»: лента провисает, натяжение пропадает, вместе с тем падает интерес к партнеру, — говорит психолог. — Как только пара расходится в разные стороны, интерес опять появляется. Поэтому очень важно понимать этот процесс и «не висеть» на любимом. По этой причине, если позволяют возможности, лучше иметь отдельные спальни и ходить друг к другу в гости. И вообще, иметь отдельную жизнь, чтобы было куда «оттянуться».
А если один против?
Есть еще одна проблема: принятие или непринятие правил сна второй половиной. Например, женщина хочет спать отдельно, но ее супруг категорически этого не приемлет. Как же быть?
«Можно сильному стукнуть по столу и сказать: „Будет так!“ Но такое решение деструктивно для отношений, согласитесь? — говорит психотерапевт Марк Краснощеков. — Другой вариант — переговоры, когда двое начинают обсуждать данную тему и искать компромисс. Именно такой вариант выигрышный, поскольку мы находим решение, бережем отношения, уважаем друг друга еще больше».
Важно понимать, что все люди разные, одни нуждаются в телесном контакте больше, чем другие, а кому то может быть необходимо уединение.
«Умение говорить на подобные темы, без обвинений, навешивания ярлыков, соблюдая свои личные границы и уважая личные границы партнера, — важный навык в семейных отношениях, — резюмирует психолог Сергей Розанов. — Если один из супругов озвучил данный вопрос, значит, он для него важен. Следует обсудить его, взвесить все „за“ и „против“ и найти компромиссное решение, которое будет соответствовать потребностям и желаниям всех членов семьи».