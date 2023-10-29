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Это может вас убить: распространенная причина появления тромбов у молодых и пенсионеров

Иногда даже самые простые полезные привычки могут внести весомый вклад в наше здоровье и долголетие. Узнайте, что нужно делать, чтобы снизить риск развития тромбоза.

29 октября 20233
Это может вас убить: распространенная причина появления тромбов у молодых и пенсионеров
Источник:
IStockphoto

После пандемии коронавируса о тромбозе стали говорить куда чаще, хотя болезнь эта существовала и раньше. Если кровь человека стала слишком густой, это обычно лечат с помощью специальных препаратов — антикоагулянтов. Однако пить без назначения врача лекарства, конечно же, ни в коем случае нельзя.

А есть ли способы защитить себя от тромбоза и предотвратить недуг без таблеток? Об этом в беседе с изданием «АиФ» рассказала гериатр Надежда Рунихина.

Надежда Рунихина
Медицина

главный внештатный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина

Специалист отмечает: главный метод профилактики тромбоза — правильный питьевой режим. Проблема в том, что чем старше человек, тем хуже он ощущает жажду. Иногда пожилые люди страдают от недержания мочи и пытаются справиться с проблемой, ограничив потребление воды. Однако это очень плохое решение. Обезвоживание и недостаток жидкости организму вредит. Кровь становится более вязкой, и риск тромбоза возрастает. А еще заодно повышается вероятность столкнуться с инфарктом и инсультом.

Еще один работающий способ избежать тромбоза — обратить внимание на свой рацион питания. Для здоровья очень важно следить за уровнем холестерина. Снизить его помогут продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые каши.

Стоит быть осторожней с продуктами, в которых много витамина К: он улучшает свертываемость крови.

Факторы риска тромбоза

  1. Врожденная тромбофилия.

  2. Лишний вес.

  3. Злокачественные новообразования и некоторые препараты для их лечения.

  4. Недавние операции, особенно ортопедические.

  5. Травмы, которые приводят к неподвижности конечностей.

  6. Малоподвижный и сидячий образ жизни.

  7. Беременность.

  8. Прием оральных контрацептивов.

  9. Сердечная недостаточность.

  10. Пороки сердца.

  11. Тяжелые болезни печени.

  12. Нефротический синдром.

  13. Воспалительные заболевания кишечника.

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Еще один способ снизить риск тромбоза — добавить в свою жизнь физическую активность. Если у вас нет времени и денег на походы в спортзал, можно просто больше ходить пешком. Врачи рекомендуют добавить прогулки быстрым шагом в свою ежедневную рутину. Причем, чтобы эффект был максимальным, важно ходить в правильной технике. Подробнее об этом, а также о том, какие еще виды активности помогут защитить ваше здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Автор текста:Дарья Гапионок
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