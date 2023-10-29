Это может вас убить: распространенная причина появления тромбов у молодых и пенсионеров

Еще один способ снизить риск тромбоза — добавить в свою жизнь физическую активность. Если у вас нет времени и денег на походы в спортзал, можно просто больше ходить пешком. Врачи рекомендуют добавить прогулки быстрым шагом в свою ежедневную рутину. Причем, чтобы эффект был максимальным, важно ходить в правильной технике. Подробнее об этом, а также о том, какие еще виды активности помогут защитить ваше здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.