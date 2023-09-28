Простой и надежный способ защититься от тромбоза вен подсказал профессор Уайтли

Чтобы прогулки приносили только пользу, важно не только то, сколько вы ходите, но и как вы ходите. По словам Марка Уайтли все движения должны быть естественными и скоординированными, надо делайте упор на всю стопу целиком, чувствуя, как нагрузка переходит в икры, потом в бедра, последними подключаются ягодицы. Умение правильно шагать отлично вырабатывается на кардиотренировках, в которые включены прыжки и работа со степ-платформами.