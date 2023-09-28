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Простой и надежный способ защититься от тромбоза вен подсказал профессор Уайтли

Человек может даже не догадываться, что в его организме появился опасный кровяной сгусток. Если тромб оторвется, последствия будут трагичными, пострадавших иногда даже не успевают довезти до больницы.

28 сентября 2023
Простой и надежный способ защититься от тромбоза вен подсказал профессор Уайтли
Источник:
IStockphoto

От тромбоза можно пострадать в любом возрасте, говорят врачи. Сейчас эта опасная патология стремительно молодеет. Виной тому — обилие жирной и калорийной пищи в рационе, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, к которому так все привыкли благодаря удаленке и пандемии коронавируса.

Тромбы могут месяцами и даже годами находиться в организме, при этом человек не ощущает никакого явного дискомфорта. В какой-то момент кровяной сгусток отрывается и, например, из вены в ноге перемещается в головной мозг. Резкая боль, одышка, потеря сознания и летальных исход, если пострадавшего срочно не передать врачам.

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Хирург профессор Марк Уайтли уверен: любой человек может защитить себя от тромбоза. И для этого нужно делать простую, но крайне эффективную вещь — много ходить пешком.

«Если у вас нет никаких ограничений по здоровью, то ходите пешком. Гуляйте каждый день, желательно быстрым шагом», — говорит хирург.

Чтобы прогулки приносили только пользу, важно не только то, сколько вы ходите, но и как вы ходите. По словам Марка Уайтли все движения должны быть естественными и скоординированными, надо делайте упор на всю стопу целиком, чувствуя, как нагрузка переходит в икры, потом в бедра, последними подключаются ягодицы. Умение правильно шагать отлично вырабатывается на кардиотренировках, в которые включены прыжки и работа со степ-платформами.

«Тромбы имеют свойство образовываться, когда происходит застой крови. Чем больше вы двигаетесь, тем выше вероятность, что кровоток будет активно циркулировать», — добавил хирург.

Тамаз Гаглошвили
Кардиология

Кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава

Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам, дополняет Тамаз Глагошвили. Пусть вы будете гулять не так долго, зато регулярно.

«Умеренная физическая активность — пешие прогулки, езда на велосипеде  — минимум 4 часа в неделю снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%», — рассказывал эксперт.

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Помимо ежедневных прогулок от тромбоза хорошо защищают:

  • йога;

  • плавание;

  • езда на велосипеде;

  • пилатес;

  • велотренажер или эллипс в умеренном темпе.

Главное — помнить о норме. Занимайтесь и гуляйте регулярно, но не доводите организм до критического состояния. Помните, что поддержание здоровья сердца и сосудов — это про регулярность, а не про интенсивность, заключил врач.

Автор текста:Софья Хромова
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