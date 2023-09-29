Эти привычки должны появиться в 40 лет, чтобы сохранить молодость и привлекательность

Для сохранения молодости и здоровья задачей номер один становится нормализация сна. В большинстве случаев достаточно следовать давно известным правилам: соблюдать режим дня, спать в темном и хорошо проветренном помещении, подобрать удобную кровать, гулять на свежем воздухе, не переедать на ночь и не злоупотреблять алкоголем и напитками, содержащими кофеин. Если самостоятельно нормализовать ночной сон не получается и бессонница или частые ночные пробуждения беспокоят больше месяца, необходимо обратиться к врачу-сомнологу. А если это невозможно — к терапевту, который в зависимости от анамнеза сможет направить к узким специалистам, например к неврологу.